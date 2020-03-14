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  • РПЛ. «Рубин» в матче против «Арсенала» впервые победил при Слуцком и покинул зону вылета

РПЛ. «Рубин» в матче против «Арсенала» впервые победил при Слуцком и покинул зону вылета

14 марта 2020, 20:53
11

«Рубин» одержал первую победу в официальном матче при главном тренере Леониде Слуцком. В Туле единственный мяч забил Зурико Давиташвили. Его команда с 55-й минуты играла в меньшинстве.

Казанцы покинули зону вылета, поднявшись на 12-ю строчку. «Арсенал» остался на седьмом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Давиташвили, 43.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов (Комбаров, 60), Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой (Банда, 76), Чаушич, Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Ковалев, 66).

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберезкин (Йевтич, 75), Коновалов (Могилевец, 86), Зуев, Макаров, Давиташвили, Абильгор, Игнатьев (Бакаев, 73).

Предупреждения: Денисов, 47; Ткачев, 65; Чаушич, 90+3 – Макаров, 45; Подберезкин, 48; Игнатьев, 52; Давиташвили, 79.

Удаления: нет – Макаров, 55 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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Рубинище
1584208666
Оч. нужные 3 очка. но игры нет совсем, пас отдать норм не могут, потери. игра в принцыпе ничейная-повезло нам.
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S.K.V.
1584209324
Слуцкого с первой победой!
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中國冠狀病毒
1584209363
Рубин победил. И забил гол. Теперь ты видел всё.
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portero
1584210005
Ну как бы для Краснодара не очень хорошая новость, Сочи будет рвать опу, лишь бы судейки не помогали.
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Plyash
1584210152
Рубин никакой,под стать своему физруку.Очень жаль Рубин. Но всё таки с победой.
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DOCTOR PENALTY
1584210278
Мрачный, пасмурный, скучный день в Туле омрачён подозрительным матчем. Тьфу б.....!
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Alex Flash
1584214643
Арсенал,как с лидерами,так ж рвет. А на Рубин у них злости не хватает. не раздражает он их
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maygli
1584222301
А Рубин набирает силу видать. После гола поверили в себя и во втором тайме была совсем другая игра. Оборона Рубина не дала создать ни одного серьёзного момента у своих ворот нападению Арсенала. Начинает чувствоваться рука Слуцкого.
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житель СПб
1584258537
Надеюсь на стабильность игры Рубина. Хорошая команда, с традициями, она нужна нашему Чемпионату.
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zigbert
1584372985
Очень грамотно сыграл Рубин в обороне. Команда в этой игре показала характер.
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