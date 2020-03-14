РПЛ. «Рубин» в матче против «Арсенала» впервые победил при Слуцком и покинул зону вылета

«Рубин» одержал первую победу в официальном матче при главном тренере Леониде Слуцком. В Туле единственный мяч забил Зурико Давиташвили. Его команда с 55-й минуты играла в меньшинстве.

Казанцы покинули зону вылета, поднявшись на 12-ю строчку. «Арсенал» остался на седьмом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Давиташвили, 43.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов (Комбаров, 60), Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой (Банда, 76), Чаушич, Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Ковалев, 66).

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберезкин (Йевтич, 75), Коновалов (Могилевец, 86), Зуев, Макаров, Давиташвили, Абильгор, Игнатьев (Бакаев, 73).

Предупреждения: Денисов, 47; Ткачев, 65; Чаушич, 90+3 – Макаров, 45; Подберезкин, 48; Игнатьев, 52; Давиташвили, 79.

Удаления: нет – Макаров, 55 (вторая ж.к.).

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