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    РПЛ. «Рубин» в матче против «Арсенала» впервые победил при Слуцком и покинул зону вылета

    «Рубин» одержал первую победу в официальном матче при главном тренере Леониде Слуцком. В Туле единственный мяч забил Зурико Давиташвили. Его команда с 55-й минуты играла в меньшинстве.

    Казанцы покинули зону вылета, поднявшись на 12-ю строчку. «Арсенал» остался на седьмом месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Давиташвили, 43.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов (Комбаров, 60), Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой (Банда, 76), Чаушич, Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Ковалев, 66).

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберезкин (Йевтич, 75), Коновалов (Могилевец, 86), Зуев, Макаров, Давиташвили, Абильгор, Игнатьев (Бакаев, 73).

    Предупреждения: Денисов, 47; Ткачев, 65; Чаушич, 90+3 – Макаров, 45; Подберезкин, 48; Игнатьев, 52; Давиташвили, 79.

    Удаления: нет – Макаров, 55 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2020 20:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2532

      maygli 30 минут назад

      А Рубин набирает силу видать.
      После гола поверили в себя и во втором тайме была совсем другая игра.
      Оборона Рубина не дала создать ни одного серьёзного момента у своих ворот нападению Арсенала. Начинает чувствоваться рука Слуцкого.












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      Рейтинг: +777

      Alex Flash 2 часа назад

      Арсенал,как с лидерами,так ж рвет. А на Рубин у них злости не хватает. не раздражает он их

      0
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      Рейтинг: +5270

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ай-ай-ай Сочи опять в жопе , да и Оренбург приблизился )))

      0
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      Рейтинг: +434

      Cleaner 3 часа назад

      Короновирус Рубину ой как вовремя. Может за это время(сколько там перерыв в чемпионате будет) сыграются и поймут Слуцкого.

      0
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      Рейтинг: +15743

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Мрачный, пасмурный, скучный день в Туле омрачён подозрительным матчем. Тьфу б.....!

      0
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      Рейтинг: +2295

      playsh 3 часа назад

      Рубин никакой,под стать своему физруку.Очень жаль Рубин.
      Но всё таки с победой.

      -1
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      Рейтинг: +38356

      portero 3 часа назад

      Ну как бы для Краснодара не очень хорошая новость, Сочи будет рвать опу, лишь бы судейки не помогали.

      2
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      Рейтинг: +1057

      волчарик > portero 3 часа назад

      В конце сезона отстающие всегда начинают опу рвать.А вопрос неквалифицированного судейства стоит весь сезон.

      2
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      Рейтинг: +64

      中國冠狀病毒 4 часа назад

      Рубин победил. И забил гол. Теперь ты видел всё.

      1
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      Рейтинг: +597

      S.K.V. 4 часа назад

      Слуцкого с первой победой!

      3
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      Рейтинг: +3685

      Рубинище 4 часа назад

      Оч. нужные 3 очка. но игры нет совсем, пас отдать норм не могут, потери. игра в принцыпе ничейная-повезло нам.

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