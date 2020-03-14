«Барселона» интересуется тремя игроками «РБ Лейпциг» Упамекано, Анхелиньо и Вернером

«Барселона» следит сразу за тремя игроками «РБ Лейпциг», утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонскому клубу интересны защитники Дайот Упамекано и Анхелиньо, а также форвард Тимо Вернер.

Во вторник во время матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» за их игрой воочию наблюдал Рамон Планес, заместитель технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля.