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    «Барселона» интересуется тремя игроками «РБ Лейпциг» Упамекано, Анхелиньо и Вернером

    «Барселона» следит сразу за тремя игроками «РБ Лейпциг», утверждает Mundo Deportivo.

    По информации источника, каталонскому клубу интересны защитники Дайот Упамекано и Анхелиньо, а также форвард Тимо Вернер.

    Во вторник во время матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» за их игрой воочию наблюдал Рамон Планес, заместитель технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля.

    • «РБ Лейпциг» не может договориться с Упамекано о продлении контракта, поэтому летом рассмотрит предложения о его продаже.
    • Анхелиньо играет в немецком клубе в аренде, а права на него принадлежат «Манчестер Сити».
    • На Вернера также претендует «Ливерпуль». Сумма отступных в его соглашении – 60 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9462

      Cules2013 1 час назад

      Упамекано - да, остальных даром не нужно.

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