«Барселона» интересуется тремя игроками «РБ Лейпциг» Упамекано, Анхелиньо и Вернером

«Барселона» следит сразу за тремя игроками «РБ Лейпциг», утверждает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонскому клубу интересны защитники Дайот Упамекано и Анхелиньо, а также форвард Тимо Вернер.
Во вторник во время матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» за их игрой воочию наблюдал Рамон Планес, заместитель технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля.
- «РБ Лейпциг» не может договориться с Упамекано о продлении контракта, поэтому летом рассмотрит предложения о его продаже.
- Анхелиньо играет в немецком клубе в аренде, а права на него принадлежат «Манчестер Сити».
- На Вернера также претендует «Ливерпуль». Сумма отступных в его соглашении – 60 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo