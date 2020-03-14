Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» интересуется тремя игроками «РБ Лейпциг» Упамекано, Анхелиньо и Вернером

«Барселона» интересуется тремя игроками «РБ Лейпциг» Упамекано, Анхелиньо и Вернером

14 марта 2020, 01:47
2

«Барселона» следит сразу за тремя игроками «РБ Лейпциг», утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонскому клубу интересны защитники Дайот Упамекано и Анхелиньо, а также форвард Тимо Вернер.

Во вторник во время матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» за их игрой воочию наблюдал Рамон Планес, заместитель технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля.

  • «РБ Лейпциг» не может договориться с Упамекано о продлении контракта, поэтому летом рассмотрит предложения о его продаже.
  • Анхелиньо играет в немецком клубе в аренде, а права на него принадлежат «Манчестер Сити».
  • На Вернера также претендует «Ливерпуль». Сумма отступных в его соглашении – 60 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона РБ Лейпциг Вернер Тимо Анхелиньо Упамекано Дайот
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1584170856
Упамекано - да, остальных даром не нужно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+