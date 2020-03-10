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    АПЛ. «Лестер» разгромил «Астон Виллу» и сократил отставание от «Манчестер Сити» до четырех очков

    В матче 29-го тура АПЛ «Лестер» дома одержал крупную победу над «Астон Виллой» со счетом 4:0.

    Дублями в этой игре отличились полузащитник Харви Барнс и форвард Джейми Варди.

    Набрав три очка, «Лестер» сократил отставание от идущего на втором месте «Манчестер Сити» до четырех баллов. «Астон Вилла» осталась на 19-й строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Лестер Сити – Астон Вилла – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Барнс, 40; 2:0 – Варди (с пенальти), 63; 3:0 – Варди, 79; 4:0 – Барнс, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2020 00:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1804

      solodealer 10 марта, 20:14

      Долой Мансити! Лестер, ВПЕРЁД!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9445

      Cules2013 10 марта, 11:00

      Красота

      0
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