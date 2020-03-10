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АПЛ. «Лестер» разгромил «Астон Виллу» и сократил отставание от «Манчестер Сити» до четырех очков

10 марта 2020, 00:50
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В матче 29-го тура АПЛ «Лестер» дома одержал крупную победу над «Астон Виллой» со счетом 4:0.

Дублями в этой игре отличились полузащитник Харви Барнс и форвард Джейми Варди.

Набрав три очка, «Лестер» сократил отставание от идущего на втором месте «Манчестер Сити» до четырех баллов. «Астон Вилла» осталась на 19-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Лестер Сити – Астон Вилла – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Барнс, 40; 2:0 – Варди (с пенальти), 63; 3:0 – Варди, 79; 4:0 – Барнс, 85.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Астон Вилла
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