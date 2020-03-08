Фанаты «Барселоны» – на матче с «Сосьедадом»: «Бартомеу, уйди в отставку»

«Барселона» обыграла с минимальным счетом «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура Примеры.

Во время игры болельщики каталонцев выражали недовольство в адрес президента клуба Жозепа Бартомеу.

Фанаты скандировали: «Бартомеу, уйди в отставку».

«Барселона» обыграла «Сосьедад» со счетом 1:0 и поднялась на первое место в турнирной таблице.

Бартомеу был избран президентом «Барселоны» летом 2015 года.

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