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  • Фанаты «Барселоны» – на матче с «Сосьедадом»: «Бартомеу, уйди в отставку»

Фанаты «Барселоны» – на матче с «Сосьедадом»: «Бартомеу, уйди в отставку»

8 марта 2020, 08:50
14

«Барселона» обыграла с минимальным счетом «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура Примеры.

Во время игры болельщики каталонцев выражали недовольство в адрес президента клуба Жозепа Бартомеу.

Фанаты скандировали: «Бартомеу, уйди в отставку».

  • «Барселона» обыграла «Сосьедад» со счетом 1:0 и поднялась на первое место в турнирной таблице.
  • Бартомеу был избран президентом «Барселоны» летом 2015 года.

Cadena SER: «Барселона» платила за критику Месси и пиар Бартомеу

El Chiringuito: Месси хочет отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером «Барселоны»

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Бартомеу Жозеп
Комментарии (14)
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Спартач_навсегда
1583649502
На 1 месте лучший состав в мире ну почти за исключением нескольких позиций каждый год борются за все трофеи ,что им ещё нужно? Какая разница кто тренер( вот в Барселоне это действительно мало роли играет) все равно Мессии компания затащит
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NEONFOL
1583655955
какой-то игрочок на закате карьеры хочет отставки президента, ахаха, он конечно великий игрок, но по моему лезет нетуда
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portero
1583657740
Этот будет за пост держаться до конца, а жаль. Тренера к нему не идут, потому как трансферами он рулит и пох ему на тренера...
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BRO_football
1583660595
Если в ЛЧ Барселона вылетит от Наполи, то Бартомеу точно уйдёт.
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dinar7777dinar
1583661636
гавна кусок за одного дембеле только пнуть его сразу ! аут конечно.
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