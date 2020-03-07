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    Фанаты «Барселоны» – на матче с «Сосьедадом»: «Бартомеу, уйди в отставку»

    «Барселона» обыграла с минимальным счетом «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура Примеры.

    Во время игры болельщики каталонцев выражали недовольство в адрес президента клуба Жозепа Бартомеу.

    Фанаты скандировали: «Бартомеу, уйди в отставку».

    • «Барселона» обыграла «Сосьедад» со счетом 1:0 и поднялась на первое место в турнирной таблице.
    • Бартомеу был избран президентом «Барселоны» летом 2015 года.

    Cadena SER: «Барселона» платила за критику Месси и пиар Бартомеу

    El Chiringuito: Месси хочет отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером «Барселоны»

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +37945

      portero 29 минут назад

      Этот будет за пост держаться до конца, а жаль. Тренера к нему не идут, потому как трансферами он рулит и пох ему на тренера...

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      Рейтинг: +9905

      KLIM777 31 минуту назад

      А что не так? Нападающего уровня Заболотного купили, пеналь заработали.

      0
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      Рейтинг: +451

      NEONFOL 59 минут назад

      какой-то игрочок на закате карьеры хочет отставки президента, ахаха, он конечно великий игрок, но по моему лезет нетуда

      0
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      Рейтинг: +193

      Алексей новый > NEONFOL 33 минуты назад

      Это какой-то президент Барселоны о себе много возомнил!

      0
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      Рейтинг: +1444

      Спартач_навсегда 2 часа назад

      На 1 месте лучший состав в мире ну почти за исключением нескольких позиций каждый год борются за все трофеи ,что им ещё нужно? Какая разница кто тренер( вот в Барселоне это действительно мало роли играет) все равно Мессии компания затащит

      1
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      Рейтинг: +2223

      playsh > Спартач_навсегда 1 час назад

      Речь идёт пока что о президенте клуба.

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