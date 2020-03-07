Фанаты «Барселоны» – на матче с «Сосьедадом»: «Бартомеу, уйди в отставку»

Этот будет за пост держаться до конца, а жаль. Тренера к нему не идут, потому как трансферами он рулит и пох ему на тренера...
«Барселона» обыграла с минимальным счетом «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура Примеры.
Во время игры болельщики каталонцев выражали недовольство в адрес президента клуба Жозепа Бартомеу.
Фанаты скандировали: «Бартомеу, уйди в отставку».
- «Барселона» обыграла «Сосьедад» со счетом 1:0 и поднялась на первое место в турнирной таблице.
- Бартомеу был избран президентом «Барселоны» летом 2015 года.
Cadena SER: «Барселона» платила за критику Месси и пиар Бартомеу
El Chiringuito: Месси хочет отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером «Барселоны»