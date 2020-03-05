Агент Ткаченко: «В «Локомотиве» явные противоречия Семина и клуба. Так продолжаться не может»

Если Шпалыча уйдут, будет Локо бороться за 10-е место со спамом. Я вот не пойму, что там в клубе за бюрократы сидят, зажравшиеся на наших билетах и госдотациях? Что-то сильно от них пахнет и далеко не конфетами.
Агент Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о ситуации в «Локомотиве». По его словам, в клубе есть противоречия.
«Будет ли «Локомотив» менять Юрия Семина, точно мы сегодня пока не знаем. Это будущее. Но то, что там наметились какие-то уже явные противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера, говорит о том, что там нужно что-то менять. Только объединенный «Локомотив», где все работают на одну цель, сможет добиваться большого успеха. Дискуссии — это прекрасно, но это не должно быть противостоянием. Так продолжаться не может. Серьезный совет на эту тему стоит больших денег, я не собираюсь это делать бесплатно.
А уехал Федя не потому, что у него конфликт с Семиным. А потому, что он хотел играть за границей. За недели до перехода в «Сельту» мы обсуждали переход в «Фейеноорд», – сказал Ткаченко.
- Семин впервые возглавил «Локомотив» в прошлом веке.
- Команда в РПЛ идет пятой.
- Осенью «Локомотив» вылетел из еврокубков.