Агент Ткаченко: «В «Локомотиве» явные противоречия Семина и клуба. Так продолжаться не может»

Агент Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о ситуации в «Локомотиве». По его словам, в клубе есть противоречия.

«Будет ли «Локомотив» менять Юрия Семина, точно мы сегодня пока не знаем. Это будущее. Но то, что там наметились какие-то уже явные противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера, говорит о том, что там нужно что-то менять. Только объединенный «Локомотив», где все работают на одну цель, сможет добиваться большого успеха. Дискуссии — это прекрасно, но это не должно быть противостоянием. Так продолжаться не может. Серьезный совет на эту тему стоит больших денег, я не собираюсь это делать бесплатно.

А уехал Федя не потому, что у него конфликт с Семиным. А потому, что он хотел играть за границей. За недели до перехода в «Сельту» мы обсуждали переход в «Фейеноорд», – сказал Ткаченко.