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  • Агент Ткаченко: «В «Локомотиве» явные противоречия Семина и клуба. Так продолжаться не может»

Агент Ткаченко: «В «Локомотиве» явные противоречия Семина и клуба. Так продолжаться не может»

5 марта 2020, 17:38
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Агент Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о ситуации в «Локомотиве». По его словам, в клубе есть противоречия.

«Будет ли «Локомотив» менять Юрия Семина, точно мы сегодня пока не знаем. Это будущее. Но то, что там наметились какие-то уже явные противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера, говорит о том, что там нужно что-то менять. Только объединенный «Локомотив», где все работают на одну цель, сможет добиваться большого успеха. Дискуссии — это прекрасно, но это не должно быть противостоянием. Так продолжаться не может. Серьезный совет на эту тему стоит больших денег, я не собираюсь это делать бесплатно.

А уехал Федя не потому, что у него конфликт с Семиным. А потому, что он хотел играть за границей. За недели до перехода в «Сельту» мы обсуждали переход в «Фейеноорд», – сказал Ткаченко.

  • Семин впервые возглавил «Локомотив» в прошлом веке.
  • Команда в РПЛ идет пятой.
  • Осенью «Локомотив» вылетел из еврокубков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор Семин Юрий
Комментарии (4)
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Taps
1583420794
Шпалыч не даёт воровать ? Ату его ...
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paracetamol
1583422441
Если Шпалыча уйдут, будет Локо бороться за 10-е место со спамом. Я вот не пойму, что там в клубе за бюрократы сидят, зажравшиеся на наших билетах и госдотациях? Что-то сильно от них пахнет и далеко не конфетами.
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Ганнибал Лектор
1583425460
Семин классный тренер, не стареющий. Очень жаль будет, если его уберут. Хотя его команда показывает неплохой, добротный футбол.
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