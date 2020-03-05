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    Агент Ткаченко: «В «Локомотиве» явные противоречия Семина и клуба. Так продолжаться не может»

    Агент Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о ситуации в «Локомотиве». По его словам, в клубе есть противоречия.

    «Будет ли «Локомотив» менять Юрия Семина, точно мы сегодня пока не знаем. Это будущее. Но то, что там наметились какие-то уже явные противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера, говорит о том, что там нужно что-то менять. Только объединенный «Локомотив», где все работают на одну цель, сможет добиваться большого успеха. Дискуссии — это прекрасно, но это не должно быть противостоянием. Так продолжаться не может. Серьезный совет на эту тему стоит больших денег, я не собираюсь это делать бесплатно.

    А уехал Федя не потому, что у него конфликт с Семиным. А потому, что он хотел играть за границей. За недели до перехода в «Сельту» мы обсуждали переход в «Фейеноорд», – сказал Ткаченко.

    • Семин впервые возглавил «Локомотив» в прошлом веке.
    • Команда в РПЛ идет пятой.
    • Осенью «Локомотив» вылетел из еврокубков.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5133

      paracetamol 10 минут назад

      Если Шпалыча уйдут, будет Локо бороться за 10-е место со спамом. Я вот не пойму, что там в клубе за бюрократы сидят, зажравшиеся на наших билетах и госдотациях? Что-то сильно от них пахнет и далеко не конфетами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +516

      Taps 38 минут назад

      Шпалыч не даёт воровать ? Ату его ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +120

      Узб@гоеный 56 минут назад

      Под Шпалычем закачался стул

      0
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