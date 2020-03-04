Игроки «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами. Жиго был заводящим

Футболисты «Спартака» после победы в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2) подошли к фанатской трибуне и отпраздновали выход в следующую стадию. Заводящим выступил защитник Самуэль Жиго, видео доступно ниже.

За происходящим наблюдали болельщики ЦСКА, которых в течение часа после матча не выпускали со стадиона.

ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.

В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».

ЦСКА в РПЛ идет выше спартаковцев.