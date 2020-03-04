Игроки «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами. Жиго был заводящим

Футболисты «Спартака» после победы в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2) подошли к фанатской трибуне и отпраздновали выход в следующую стадию. Заводящим выступил защитник Самуэль Жиго, видео доступно ниже.
За происходящим наблюдали болельщики ЦСКА, которых в течение часа после матча не выпускали со стадиона.
- ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
- В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
- ЦСКА в РПЛ идет выше спартаковцев.
АУФ – это молодeжное сленговое выражение, призванное показать, что ты кайфанул от чего-либо или показать своe восхищение #СпартакЦСКА pic.twitter.com/8rArSaR1D0— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 4, 2020