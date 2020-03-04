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  • Игроки «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами. Жиго был заводящим

Игроки «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами. Жиго был заводящим

4 марта 2020, 23:34
16

Футболисты «Спартака» после победы в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2) подошли к фанатской трибуне и отпраздновали выход в следующую стадию. Заводящим выступил защитник Самуэль Жиго, видео доступно ниже.

За происходящим наблюдали болельщики ЦСКА, которых в течение часа после матча не выпускали со стадиона.

  • ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
  • В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
  • ЦСКА в РПЛ идет выше спартаковцев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Жиго Самуэль
Комментарии (16)
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мы_не_рабы
1583354895
Понятны эмоции от такой трудной победы, но очень хочется что бы Жиго был заводящим не только у трибун, но и в обороне Спартака! То, что они творили с Джикией и Кутеповым в первом тайме, вообще не лезет ни в какие ворота!
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vka1970
1583358421
АУФ. это молодёжное сленговое выражение, призванное показать, что ты кайфанул от чего-либо или показать своё восхищение. Всё классно конечно, но армейских болел со стадиона можно было и пораньше отпустить.Ещё не май месяц.Опять менты перестраховываются.
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wobaekat
1583363513
Молодец. Приятно, когда леги стараются стать частью нашего общества.
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Диктор
1583382899
Ребята молодцы,поздравляю всех с победой.Приятно все таки коней наказать.
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Oldtrafford83
1583384986
В каждом посте про вчерашнюю игру гыгыгы и ко прям разрывает от комментариев,детский сад какой то, желаю КБ победы над Зенитом в 1/2 финала и взятие трофея!!!
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SPACE TRUCKIN
1583389635
матч смотрибельный - лучше такой,с голами,ошибками,чем унылое осторожное го.но и какие нибудь 0:1 ...
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DOCTOR PENALTY
1583396192
Коней охомутали, теперь очередь за быками 9 марта.
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