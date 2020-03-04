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    Игроки «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами. Жиго был заводящим

    Футболисты «Спартака» после победы в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2) подошли к фанатской трибуне и отпраздновали выход в следующую стадию. Заводящим выступил защитник Самуэль Жиго, видео доступно ниже.

    За происходящим наблюдали болельщики ЦСКА, которых в течение часа после матча не выпускали со стадиона.

    • ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
    • В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
    • ЦСКА в РПЛ идет выше спартаковцев.

    Источник: твиттер «Спартака»

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