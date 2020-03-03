Игуаин может перейти в «Атлетик». Прадед футболиста – баск

Летом форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в Испанию.

По информации Marca, «Атлетик» изучает возможность подписания 32-летнего аргентинца.

Сообщается, что прадед футболиста по национальности был баском, поэтому переход нападающего «Юве» не противоречит трансферной политике клуба из Бильбао.