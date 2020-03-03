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Игуаин может перейти в «Атлетик». Прадед футболиста – баск

3 марта 2020, 21:55
3

Летом форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в Испанию.

По информации Marca, «Атлетик» изучает возможность подписания 32-летнего аргентинца.

Сообщается, что прадед футболиста по национальности был баском, поэтому переход нападающего «Юве» не противоречит трансферной политике клуба из Бильбао.

  • «Ювентус» купил Игуаина летом 2016 года у «Наполи» за 90 миллионов евро.
  • В текущем сезоне аргентинец забил восемь голов и сделал восемь ассистов в 33 матчах.
  • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Серия А Атлетик Ювентус Игуаин Гонсало
Комментарии (3)
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Ravil
1583264387
Дзюба может перейти в Динамо. Отец футболиста работал в милиции.
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InterMilLano1908
1583293302
Дзюба может перейти в спартак ибо его прадед был свином
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