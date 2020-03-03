Игуаин может перейти в «Атлетик». Прадед футболиста – баск

Летом форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в Испанию.
По информации Marca, «Атлетик» изучает возможность подписания 32-летнего аргентинца.
Сообщается, что прадед футболиста по национальности был баском, поэтому переход нападающего «Юве» не противоречит трансферной политике клуба из Бильбао.
- «Ювентус» купил Игуаина летом 2016 года у «Наполи» за 90 миллионов евро.
- В текущем сезоне аргентинец забил восемь голов и сделал восемь ассистов в 33 матчах.
- Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
- Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
Источник: Marca