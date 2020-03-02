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    Игуаин может перейти в «Атлетик». Прадед футболиста – баск

    Летом форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в Испанию.

    По информации Marca, «Атлетик» изучает возможность подписания 32-летнего аргентинца.

    Сообщается, что прадед футболиста по национальности был баском, поэтому переход нападающего «Юве» не противоречит трансферной политике клуба из Бильбао.

    • «Ювентус» купил Игуаина летом 2016 года у «Наполи» за 90 миллионов евро.
    • В текущем сезоне аргентинец забил восемь голов и сделал восемь ассистов в 33 матчах.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
    • Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.

    Источник: Marca

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