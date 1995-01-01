«Ростов» и «Уфа» подали жалобы в РФС на судейство в матчах с «Ахматом» и «Краснодаром»

Пока судейский корпус харчуется у Федуна так и будет продолжаться этот судейский беспредел. Гыгыгы
По итогам 20-го тура РПЛ «Ростов» и «Уфа» пожаловались в РФС на судейство матчей, сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграме.
Жалоба Ростова содержит около 10 пунктов. Основная претензия «Уфы» – неудаление защитника «Краснодара» Кайо.
По информации Егорова, жалобы будут рассмотрены 6 марта.
- «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
- «Краснодар» обыграл «Уфу» со счетом 2:0.
«Ростов» имеет пять вопросов по судейству в Грозном и обратится в РФС