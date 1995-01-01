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    «Ростов» и «Уфа» подали жалобы в РФС на судейство в матчах с «Ахматом» и «Краснодаром»

    По итогам 20-го тура РПЛ «Ростов» и «Уфа» пожаловались в РФС на судейство матчей, сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграме.

    Жалоба Ростова содержит около 10 пунктов. Основная претензия «Уфы» – неудаление защитника «Краснодара» Кайо.

    По информации Егорова, жалобы будут рассмотрены 6 марта.

    • «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
    • «Краснодар» обыграл «Уфу» со счетом 2:0.

    «Ростов» имеет пять вопросов по судейству в Грозном и обратится в РФС

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1691

      Литейный4 58 минут назад

      Пока судейский корпус харчуется у Федуна так и будет продолжаться этот судейский беспредел. Гыгыгы

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