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  • Тедеско: «Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха»

Тедеско: «Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха»

29 февраля 2020, 15:45
3

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско опроверг слухи о переговорах с «Гертой».

«Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха. Не понимаю, откуда она вообще появилась.

Правда состоит в том, что я на 100 процентов сосредоточен на работе в «Спартаке». Мне очень нравится в Москве и в клубе, поэтому все эти слухи не имеют для меня никакого значения», – сказал немецкий специалист.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • «Герта» ищет замену ушедшему в отставку Юргену Клинсманну.

Тедеско: «Моя личная задача на весну – выиграть все матчи»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Герта Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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серега кашин
1582981026
в нашей стране любят писать всякую ***..ю
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ruded
1582981344
почему именно "герта"? Почему не топ?
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DOCTOR PENALTY
1582982580
Очень жаль...
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