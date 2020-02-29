Тедеско: «Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско опроверг слухи о переговорах с «Гертой».
«Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха. Не понимаю, откуда она вообще появилась.
Правда состоит в том, что я на 100 процентов сосредоточен на работе в «Спартаке». Мне очень нравится в Москве и в клубе, поэтому все эти слухи не имеют для меня никакого значения», – сказал немецкий специалист.
- Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
- «Герта» ищет замену ушедшему в отставку Юргену Клинсманну.
Тедеско: «Моя личная задача на весну – выиграть все матчи»
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова