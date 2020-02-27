«Динамо» перед дерби выложило видео, где Джикия и Жиго слушают динамовский гимн

Пресс-служба «Динамо» перед матчем 20-го тура против «Спартака» выложила шуточное видео, где футболисты спартаковцев слушают динамовский гимн. Это Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

Таким образом москвичи пригласили на матч болельщиков. Встреча состоится в субботу, 29 февраля.