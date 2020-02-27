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    «Динамо» перед дерби выложило видео, где Джикия и Жиго слушают динамовский гимн

    Пресс-служба «Динамо» перед матчем 20-го тура против «Спартака» выложила шуточное видео, где футболисты спартаковцев слушают динамовский гимн. Это Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

    Таким образом москвичи пригласили на матч болельщиков. Встреча состоится в субботу, 29 февраля.

    • «Динамо» в таблице идет восьмым.
    • «Спартак» занимает десятое место.
    • В первом круге команды не забили друг другу.

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 26 минут назад

      И тут пнули СпаМ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1188

      alarm 30 минут назад

      ахаха, нормально УНИЗИЛИ хряков!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1460

      Литейный4 39 минут назад

      Вся страна будет болеть за ментов. Динамо должно уделать мазутный проект. Гыгыгы

      7
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