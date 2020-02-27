«Динамо» перед дерби выложило видео, где Джикия и Жиго слушают динамовский гимн

И тут пнули СпаМ.
Пресс-служба «Динамо» перед матчем 20-го тура против «Спартака» выложила шуточное видео, где футболисты спартаковцев слушают динамовский гимн. Это Самуэль Жиго и Георгий Джикия.
Таким образом москвичи пригласили на матч болельщиков. Встреча состоится в субботу, 29 февраля.
- «Динамо» в таблице идет восьмым.
- «Спартак» занимает десятое место.
- В первом круге команды не забили друг другу.
#ДинамоСпартак — это песня! Все на дерби!#ДинамоМосква #твоякоманДа #ВисокосноеДерби pic.twitter.com/wxDVBmpkxy— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 27, 2020