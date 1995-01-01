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    Тренер «Сьона» Перейра: «Митрюшкин в последних матчах очень хорош»

    Главный тренер швейцарского «Сьона» Рикардо Перейра оценил игру российского вратаря Антона Митрюшкина в последних матчах. В клубе довольны футболистом.

    «Он был очень хорош против «Цюриха» и «Янг Бойз». То, что Митрюшкин играет, явно не решение против Кевина Фикеншера, который также очень успешен. Я всегда говорил, что у нас есть три очень хороших вратаря», – считает Перейра.

    • Митрюшкин на рынке стоит больше 2 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Суперлиги вратарь провел восемь матчей, пропустил 18 голов.
    • За «Сьон» Митрюшкин выступает с 2016 года.

    Источник: твиттер «Российские легионеры»

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