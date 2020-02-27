Тренер «Сьона» Перейра: «Митрюшкин в последних матчах очень хорош»

Главный тренер швейцарского «Сьона» Рикардо Перейра оценил игру российского вратаря Антона Митрюшкина в последних матчах. В клубе довольны футболистом.
«Он был очень хорош против «Цюриха» и «Янг Бойз». То, что Митрюшкин играет, явно не решение против Кевина Фикеншера, который также очень успешен. Я всегда говорил, что у нас есть три очень хороших вратаря», – считает Перейра.
- Митрюшкин на рынке стоит больше 2 миллионов евро.
- В текущем сезоне Суперлиги вратарь провел восемь матчей, пропустил 18 голов.
- За «Сьон» Митрюшкин выступает с 2016 года.
Источник: твиттер «Российские легионеры»