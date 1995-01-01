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    Уткин – о сборной России на Кубке легенд: «Виноваты все, кроме нас. Нам по фигу, куда идти, победа – главное»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал скандал в финальном матче Кубка Легенд между Россией и сборной звезд (5:6).

    «Очень забавный эпизод на Кубке Легенд, когда в финале сборная России играет со сборной мировых звезд и происходит несколько подряд скандалов. Сначала у сборной звезд удаляют двух игроков, потом они уходят с поля, потом красные карточки отменяют, потом игровое время заканчивается на победе сборной звезд, потом им забивают гол после финального отсчета времени.

    Все остальные матчи в этот момент заканчивают, этот не закончился. Все уже праздновали, сборная России забивает – ничья. Предлагают бить пенальти, сборная мира уходит…Каждый из нас узнает в этом любимый сценарий нашего спорта последних лет, наверное, десяти. То есть, конечно, в конце концов победить должны мы, что бы ни случилось. Мы вам всем рады, хорошо, что приехали, спасибо, но победа наша.

    Трогательно, что это понимают все, кроме наших участников, потому что в итоге наши ветераны, которые были недовольны происходящим, – а их освистывали в конце – обвиняли даже зрителей. Вот это точно наша стратагема. Виноваты все, кроме нас. Мы всегда правы, нас невозможно сбить с пути. Ну, потому что нам по фигу, куда идти. Победа – главное», — сказал Уткин в видео на своем канале в YouTube.

    • Сборная России впервые не выиграла Кубок легенд.
    • По ходу встречи сборная звезд покидала площадку в знак протеста.

    Тихонов: «Бардак в финале Кубка легенд начался из-за Бенаюна. Его команда наплакала себе победу»

    Зырянов – о российских болельщиках: «Втоптать в грязь – это наше свойство души и характера»

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1690

      solodealer 10 минут назад

      Толково... как всегда))
      И..как всегда - провокативно и "на грани")))
      Уткина можно любить или не любить, но...хорошо, что он есть! Потому, что он всегда пишет о том, что есть и о чём другие писать боятся или "стесняются"))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4736

      серега кашин 10 минут назад

      наших пенсионеров хромоногих в финале явно тянули за уши

      1
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      ...
      Рейтинг: +1690

      solodealer > серега кашин 8 минут назад

      ... у них тоже, прямо скажем, не Ромео с Джульеттой на поле впервые целовались)))+

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