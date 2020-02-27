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  • Уткин – о сборной России на Кубке легенд: «Виноваты все, кроме нас. Нам по фигу, куда идти, победа – главное»

Уткин – о сборной России на Кубке легенд: «Виноваты все, кроме нас. Нам по фигу, куда идти, победа – главное»

27 февраля 2020, 13:47
8

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал скандал в финальном матче Кубка Легенд между Россией и сборной звезд (5:6).

«Очень забавный эпизод на Кубке Легенд, когда в финале сборная России играет со сборной мировых звезд и происходит несколько подряд скандалов. Сначала у сборной звезд удаляют двух игроков, потом они уходят с поля, потом красные карточки отменяют, потом игровое время заканчивается на победе сборной звезд, потом им забивают гол после финального отсчета времени.

Все остальные матчи в этот момент заканчивают, этот не закончился. Все уже праздновали, сборная России забивает – ничья. Предлагают бить пенальти, сборная мира уходит…Каждый из нас узнает в этом любимый сценарий нашего спорта последних лет, наверное, десяти. То есть, конечно, в конце концов победить должны мы, что бы ни случилось. Мы вам всем рады, хорошо, что приехали, спасибо, но победа наша.

Трогательно, что это понимают все, кроме наших участников, потому что в итоге наши ветераны, которые были недовольны происходящим, – а их освистывали в конце – обвиняли даже зрителей. Вот это точно наша стратагема. Виноваты все, кроме нас. Мы всегда правы, нас невозможно сбить с пути. Ну, потому что нам по фигу, куда идти. Победа – главное», — сказал Уткин в видео на своем канале в YouTube.

  • Сборная России впервые не выиграла Кубок легенд.
  • По ходу встречи сборная звезд покидала площадку в знак протеста.

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Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Товарищеские матчи Россия Уткин Василий
Комментарии (8)
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серега кашин
1582802119
наших пенсионеров хромоногих в финале явно тянули за уши
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InterMilLano1908
1582805078
Согласен, из за этой нашей идеологии так и будем жить в средневековье и занимать 45-50 места в ФИФА
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momwig_
1582807196
Всё правильно сказал. О тему спорта только чешут языки и пытаются выдавить из неё то, чего она дать в любом случае не сможет, выбрасываем деньги на пыль в глаза и странные объекты в странных местах, с допингом обосрались, так ещё вместо развлекательного турнира старперов, на который, хз, глядишь и правда кто-то легендарный со временем мог бы заглянуть устроили вытягушки старперов отечественных. Это клиника уже.
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ab15488
1582821657
Главный вопрос, а футболисты то сборной России в чем виноваты? Они карточки показывали? Или они таймер подкрутили? Или они судью назначали? Просто за что их то освистали? За то что за девушку-арбитра вступились, когда на неё заграничные herrы орать стали? Действительно, косяк, не по западному это - за бабу впрягаться))
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