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«Монако» и «Интер» могут подписать Мертенса

26 февраля 2020, 12:34

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в «Монако» или «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

«Наполи» далек от продления контракта с 32-летним бельгийцем, чем хочет воспользоваться «Монако». Французский клуб предложил Мертенсу высокую зарплату, но он предпочитает остаться в Серии А.

«Интер» также заинтересован в переходе бельгийца и готов предложить ему соглашение с годовой зарплатой 5 миллионов евро плюс бонусы.

  • Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года.
  • 32-летний форвард забил 121 мяч в 308 играх.
  • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
  • Контракт Мертенса с неаполитанцами истекает летом 2020 года.

Источник: твиттер Николо Скиры

Итальянский журналист, работал на La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Франция. Лига 1 Наполи Монако Интер Мертенс Дрис
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