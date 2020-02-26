«Монако» и «Интер» могут подписать Мертенса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в «Монако» или «Интер», сообщает журналист Николо Скира.
«Наполи» далек от продления контракта с 32-летним бельгийцем, чем хочет воспользоваться «Монако». Французский клуб предложил Мертенсу высокую зарплату, но он предпочитает остаться в Серии А.
«Интер» также заинтересован в переходе бельгийца и готов предложить ему соглашение с годовой зарплатой 5 миллионов евро плюс бонусы.
- Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года.
- 32-летний форвард забил 121 мяч в 308 играх.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
- Контракт Мертенса с неаполитанцами истекает летом 2020 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Итальянский журналист, работал на La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.