«Монако» и «Интер» могут подписать Мертенса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в «Монако» или «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

«Наполи» далек от продления контракта с 32-летним бельгийцем, чем хочет воспользоваться «Монако». Французский клуб предложил Мертенсу высокую зарплату, но он предпочитает остаться в Серии А.

«Интер» также заинтересован в переходе бельгийца и готов предложить ему соглашение с годовой зарплатой 5 миллионов евро плюс бонусы.