Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Монако» и «Интер» могут подписать Мертенса

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в «Монако» или «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

    «Наполи» далек от продления контракта с 32-летним бельгийцем, чем хочет воспользоваться «Монако». Французский клуб предложил Мертенсу высокую зарплату, но он предпочитает остаться в Серии А.

    «Интер» также заинтересован в переходе бельгийца и готов предложить ему соглашение с годовой зарплатой 5 миллионов евро плюс бонусы.

    • Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года.
    • 32-летний форвард забил 121 мяч в 308 играх.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
    • Контракт Мертенса с неаполитанцами истекает летом 2020 года.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Итальянский журналист, работал на La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru