Товарищеские матчи. Дубль Мостового помог «Сочи» победить «Астану», «Арсенал» всухую обыграл «Ордабасы»

В четверг три российских команды провели товарищеские матчи с казахстанскими командами.

Тульский «Арсенал» победил бронзового призера чемпионата Казахстана – «Ордабасы», забив по голу в каждом тайме. «Ахмат» с минимальным счетом выиграл у «Жетысу».

«Сочи» забил соперникам из «Астаны», действующего чемпиона Казахстана, три мяча, однако пропустил с пенальти. Дублем в составе сочинцев отметился Андрей Мостовой. В стартовом составе на поле выходил Александр Кокорин, но он отличиться не смог.

Арсенал (Россия) – Ордабасы (Казахстан) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Костадинов; 16, 2:0 – Минаев, 66.

Сочи (Россия) – Астана (Казахстан) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 23; 2:0 – Бурмистров, 36; 2:1 – Сигурьонссон, 64 (пенальти); 3:1 – Мостовой, 87.

Ахмат (Россия) – Жетысу (Казахстан) – 1:0