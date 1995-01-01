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    Товарищеские матчи. Дубль Мостового помог «Сочи» победить «Астану», «Арсенал» всухую обыграл «Ордабасы»

    В четверг три российских команды провели товарищеские матчи с казахстанскими командами.

    Тульский «Арсенал» победил бронзового призера чемпионата Казахстана – «Ордабасы», забив по голу в каждом тайме. «Ахмат» с минимальным счетом выиграл у «Жетысу».

    «Сочи» забил соперникам из «Астаны», действующего чемпиона Казахстана, три мяча, однако пропустил с пенальти. Дублем в составе сочинцев отметился Андрей Мостовой. В стартовом составе на поле выходил Александр Кокорин, но он отличиться не смог.

    Арсенал (Россия) – Ордабасы (Казахстан) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Костадинов; 16, 2:0 – Минаев, 66.

    Сочи (Россия) – Астана (Казахстан) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 23; 2:0 – Бурмистров, 36; 2:1 – Сигурьонссон, 64 (пенальти); 3:1 – Мостовой, 87.

    Ахмат (Россия) – Жетысу (Казахстан) – 1:0

    Источник: Бомбардир.ру

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