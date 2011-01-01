Товарищеский матч. «Ростов» за десять дней до возобновления РПЛ всухую проиграл «Мольде»

«Ростов» на сборе в Испании не справился с норвежским «Мольде». Единственный гол бывший клуб Эрлинга Холанда и Уле-Гуннара Сульшера забил в первом тайме.

Южане в РПЛ идут третьими и стартуют в весенней части 29 февраля, когда проведут гостевой матч против «Ахмата».

Товарищеский матч

Мольде (Норвегия) – Ростов (Россия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мострем, 3.