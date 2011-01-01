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    Товарищеский матч. «Ростов» за десять дней до возобновления РПЛ всухую проиграл «Мольде»

    «Ростов» на сборе в Испании не справился с норвежским «Мольде». Единственный гол бывший клуб Эрлинга Холанда и Уле-Гуннара Сульшера забил в первом тайме.

    Южане в РПЛ идут третьими и стартуют в весенней части 29 февраля, когда проведут гостевой матч против «Ахмата».

    Товарищеский матч

    Мольде (Норвегия) – Ростов (Россия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мострем, 3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +496

      Play 47 минут назад

      Мда уж, заголовок топовый, под стать новости о поражении 0-1. Ребята, вам действительно требуются новостники, второй раз уже отправляю резюме на почту, ответьте хоть что-нибудь.

      4
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      Рейтинг: +37161

      MaxRnD 48 минут назад

      Правильнее будет "разгромно"

      1
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      Рейтинг: +83

      aviator117 49 минут назад

      Это точно!!! Темные думарики писарчуки!

      1
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      Рейтинг: +1171

      koli4ka 51 минуту назад

      Ростов всухую проиграл,словно "сухого" шампанского опился...и опозорился!!!

      0
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      Рейтинг: +3299

      Yurok161 1 час назад

      Заголовок супер...Словно 10-0 проиграл.Олухи кнопочные.

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