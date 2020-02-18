Кубок ФНЛ. «Шинник» в меньшинстве победил «Ригу» Кононова

В матче группового турнира Кубка ФНЛ на Пафосе «Шинник» обыграл «Ригу» со счетом 1:0.

Ярославская команда играла в меньшинстве с 18-й минуты после удаления Эльдара Низамутдинова. Единственный мяч забил Алексей Пугин, реализовав пенальти. В добавленное время команда Олега Кононова не забила 11-метровый.

Кубок ФНЛ. Группа D.

«Рига» (Латвия) – «Шинник» (Россия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пугин, 37 (пенальти).

Удаления: нет – Низамутдинов, 18.