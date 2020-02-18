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Кубок ФНЛ. «Шинник» в меньшинстве победил «Ригу» Кононова

18 февраля 2020, 18:44
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В матче группового турнира Кубка ФНЛ на Пафосе «Шинник» обыграл «Ригу» со счетом 1:0.

Ярославская команда играла в меньшинстве с 18-й минуты после удаления Эльдара Низамутдинова. Единственный мяч забил Алексей Пугин, реализовав пенальти. В добавленное время команда Олега Кононова не забила 11-метровый.

Кубок ФНЛ. Группа D.

«Рига» (Латвия) – «Шинник» (Россия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пугин, 37 (пенальти).

Удаления: нет – Низамутдинов, 18.

  • 53-летний Кононов возглавил действующего чемпиона Латвии 5 февраля.

Источник: Бомбардир.ру
ФНЛ Рига Шинник Кононов Олег
Комментарии (1)
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Диктор
1582054614
Такой вот тренер-слава Богу попращались
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