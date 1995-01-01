«Теперь Смолов знает, как забивать Куртуа». Сборная России пошутила о матче с Бельгией

хорошая шутка юмора.
у меня чуть живот не лопнул от смеха !
слава богу я это на перемене прочитал, а не на уроке !
гы-гы
Сборная России прокомментировала гол нападающего «Сельты» Федора Смолова в ворота бельгийского вратаря «Реала» Тибо Куртуа.
«Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа», – сообщается в твиттере национальной команды.
В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией.
- Смолов открыл счет в матче с «Реалом», отличившись на седьмой минуте.
- Форвард, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.
- За сборную России он провел 39 матчей и забил 14 голов.
Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа pic.twitter.com/MQN56DGL1v— Сборная России (@TeamRussia) 17 февраля 2020 г.