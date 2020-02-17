«Теперь Смолов знает, как забивать Куртуа». Сборная России пошутила о матче с Бельгией

Сборная России прокомментировала гол нападающего «Сельты» Федора Смолова в ворота бельгийского вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

«Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа», – сообщается в твиттере национальной команды.

В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией.

Смолов открыл счет в матче с «Реалом», отличившись на седьмой минуте.

Форвард, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.

За сборную России он провел 39 матчей и забил 14 голов.