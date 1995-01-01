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    «Теперь Смолов знает, как забивать Куртуа». Сборная России пошутила о матче с Бельгией

    Сборная России прокомментировала гол нападающего «Сельты» Федора Смолова в ворота бельгийского вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

    «Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа», – сообщается в твиттере национальной команды.

    В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией.

    • Смолов открыл счет в матче с «Реалом», отличившись на седьмой минуте.
    • Форвард, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.
    • За сборную России он провел 39 матчей и забил 14 голов.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 13:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1705

      Борат 26 секунд назад

      хорошая шутка юмора.
      у меня чуть живот не лопнул от смеха !
      слава богу я это на перемене прочитал, а не на уроке !
      гы-гы

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