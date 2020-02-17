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  • «Теперь Смолов знает, как забивать Куртуа». Сборная России пошутила о матче с Бельгией

«Теперь Смолов знает, как забивать Куртуа». Сборная России пошутила о матче с Бельгией

17 февраля 2020, 13:03
6

Сборная России прокомментировала гол нападающего «Сельты» Федора Смолова в ворота бельгийского вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

«Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа», – сообщается в твиттере национальной команды.

В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией.

  • Смолов открыл счет в матче с «Реалом», отличившись на седьмой минуте.
  • Форвард, права на которого принадлежат «Локомотиву», стал 22-м россиянином, забивавшим в Примере.
  • За сборную России он провел 39 матчей и забил 14 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Испания. Примера Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Сельта Реал Смолов Федор
Комментарии (6)
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mihail200606
1581935013
Бельгийцы тоже не забыли как вам забивать..
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3a zenit
1581938052
сам Смолов шутка.
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Plyash
1581940198
Чем чёрт не шутит,когда бог спит...
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bset
1581941652
Да, забивали мы бельгийцам. Причем в обоих матчах. Что-то не припомню, чтобы матч хотя бы ничьей закончился) А так, конечно, верим)
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alex1951
1581948006
Когда Россия будет играть с Бельгией, Куртуа в составе не будет.....Зачем превращаться в клоуна..
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ajax707
1582646964
смолову вообще на Ч/Е нехер делать, на Ч /М он показал как игры пороть
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