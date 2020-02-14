80+ процентов билетов на матч Россия – Бельгия купили россияне, семь процентов приобрели бельгийцы

Стало известно примерное соотношение аудитории на матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Россияне купили более 80 процентов билетов на встречу, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
Бельгийцы приобрели семь процентов билетов. Остальная часть досталась гражданам других государств.
- Встреча состоится 13 июня в Санкт-Петербурге.
- Помимо нее, в России пройдут еще три матча турнира.
- Финал Евро-2020 примет лондонский «Уэмбли».
Источник: телеграм-канал Василия Конова