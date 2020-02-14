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  • 80+ процентов билетов на матч Россия – Бельгия купили россияне, семь процентов приобрели бельгийцы

80+ процентов билетов на матч Россия – Бельгия купили россияне, семь процентов приобрели бельгийцы

14 февраля 2020, 23:57
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Стало известно примерное соотношение аудитории на матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Россияне купили более 80 процентов билетов на встречу, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Бельгийцы приобрели семь процентов билетов. Остальная часть досталась гражданам других государств.

  • Встреча состоится 13 июня в Санкт-Петербурге.
  • Помимо нее, в России пройдут еще три матча турнира.
  • Финал Евро-2020 примет лондонский «Уэмбли».

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Россия Бельгия
Комментарии (2)
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vladimir-7
1581746464
Бельгийские болельщики насмотрелись на свою команду и уверены в её победах, зачем тратить деньги на поездку в Россию. А вот наши болельщики хотят посмотреть и насладится игрой сборной Бельгии, поэтому и купили столько билетов.
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Сильвербой
1581758001
А какой интерес у бельгийских болельщиков должен вызывать матч со сборной России!!!??? Пусть это прозвучит саркастично, но ведь это на самом деле так!!!
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