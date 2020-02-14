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    80+ процентов билетов на матч Россия – Бельгия купили россияне, семь процентов приобрели бельгийцы

    Стало известно примерное соотношение аудитории на матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Россияне купили более 80 процентов билетов на встречу, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Бельгийцы приобрели семь процентов билетов. Остальная часть досталась гражданам других государств.

    • Встреча состоится 13 июня в Санкт-Петербурге.
    • Помимо нее, в России пройдут еще три матча турнира.
    • Финал Евро-2020 примет лондонский «Уэмбли».

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    14.02.2020 23:57
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