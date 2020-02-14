80+ процентов билетов на матч Россия – Бельгия купили россияне, семь процентов приобрели бельгийцы

Стало известно примерное соотношение аудитории на матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Россияне купили более 80 процентов билетов на встречу, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Бельгийцы приобрели семь процентов билетов. Остальная часть досталась гражданам других государств.