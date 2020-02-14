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  • Сорокин: «Россия – Финляндия – самый востребованный матч сборной»

Сорокин: «Россия – Финляндия – самый востребованный матч сборной»

14 февраля 2020, 15:28
2

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назвал самый востребованный матч сборной России среди болельщиков.

«Самый востребованный матч это Россия – Финляндия, как ни странно. Очевидно, чуть более 70% достанется нашим соотечественникам, а чуть больше 20% – финнам.

Второй по интересам – это Россия – Бельгия. Здесь перекос в сторону российских болельщиков. Более 82% билетов будет распределено нашим. Бельгийцы менее активны, чем финны. В среднем получается, что у нас 12 человек на билет. Это колоссальный результат», – заявил Сорокин.

  • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
  • Сборная России стартует на групповом этапе матчем против Бельгии 13 июня, а 17 июня встретится с Финляндией.
  • Третий матч группового этапа россияне проведут 22 июня в Копенгагене против Дании.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Россия Финляндия Бельгия
Комментарии (2)
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alex1951
1581686348
Это горячие финские парни! И недооценивать их,было бы большой ошибкой...... ..ибо терять то им не-че-го!
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koli4ka
1581692555
линию Маннергейма помните...там тоже было шапкозакидательство,а по зубам жестоко кто получил??? то-то и оно...
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