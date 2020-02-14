Сорокин: «Россия – Финляндия – самый востребованный матч сборной»

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назвал самый востребованный матч сборной России среди болельщиков.
«Самый востребованный матч это Россия – Финляндия, как ни странно. Очевидно, чуть более 70% достанется нашим соотечественникам, а чуть больше 20% – финнам.
Второй по интересам – это Россия – Бельгия. Здесь перекос в сторону российских болельщиков. Более 82% билетов будет распределено нашим. Бельгийцы менее активны, чем финны. В среднем получается, что у нас 12 человек на билет. Это колоссальный результат», – заявил Сорокин.
- Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
- Сборная России стартует на групповом этапе матчем против Бельгии 13 июня, а 17 июня встретится с Финляндией.
- Третий матч группового этапа россияне проведут 22 июня в Копенгагене против Дании.
Источник: РИА «Новости»