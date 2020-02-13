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Филин может перейти из «Химок» в «Ростов»

13 февраля 2020, 07:50

Защитник «Химок» Александр Филин попал в сферу интересов «Ростова».

По информации «СЭ», донской клуб будет просматривать 23-летнего футболиста на Кубке ФНЛ, который стартует в пятницу на Кипре.

Также сообщается, что «Ростов» отказался от подписания Олега Кожемякина из «Шинника». Он работал с командой на двух сборах, но не сумел впечатлить тренерский штаб.

  • Филин – воспитанник «Шахтера».
  • В текущем сезоне игрок провел за «Химки» 25 матчей и забил один гол.
  • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ростов Химки Шинник Кожемякин Олег Филин Александр
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