Филин может перейти из «Химок» в «Ростов»

Защитник «Химок» Александр Филин попал в сферу интересов «Ростова».
По информации «СЭ», донской клуб будет просматривать 23-летнего футболиста на Кубке ФНЛ, который стартует в пятницу на Кипре.
Также сообщается, что «Ростов» отказался от подписания Олега Кожемякина из «Шинника». Он работал с командой на двух сборах, но не сумел впечатлить тренерский штаб.
- Филин – воспитанник «Шахтера».
- В текущем сезоне игрок провел за «Химки» 25 матчей и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»