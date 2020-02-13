Филин может перейти из «Химок» в «Ростов»

Защитник «Химок» Александр Филин попал в сферу интересов «Ростова».

По информации «СЭ», донской клуб будет просматривать 23-летнего футболиста на Кубке ФНЛ, который стартует в пятницу на Кипре.

Также сообщается, что «Ростов» отказался от подписания Олега Кожемякина из «Шинника». Он работал с командой на двух сборах, но не сумел впечатлить тренерский штаб.