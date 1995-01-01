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    Шюррле и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака»

    Как и ожидалось, летние новички «Спартака» Андре Шюррле и Джордан Ларссон вернулись к работе в общей группе на сборе в Сочи. Футболисты восстановились от повреждений. Фото доступно ниже.

    В Краснодарском крае «Спартак» будет работать до 17 февраля. Тренировки москвичей проходят в закрытом режиме.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2503

      alarm 29 минут назад

      судя по фото, вернули силой, и они уже хотят удрать из тарасофки

      -3
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      Рейтинг: +4729

      Persona_non_Grata > alarm 5 минут назад

      Про позор добавь ))) А силой только у вас удерживают - бедный Кокорин , позор Зениту (((

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