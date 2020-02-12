Шюррле и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака»

Как и ожидалось, летние новички «Спартака» Андре Шюррле и Джордан Ларссон вернулись к работе в общей группе на сборе в Сочи. Футболисты восстановились от повреждений. Фото доступно ниже.
В Краснодарском крае «Спартак» будет работать до 17 февраля. Тренировки москвичей проходят в закрытом режиме.
- Ларссон травмировался месяц назад в расположении сборной Швеции.
- 1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
Источник: твиттер «Спартака»