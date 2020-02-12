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Шюррле и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака»

12 февраля 2020, 19:20
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Как и ожидалось, летние новички «Спартака» Андре Шюррле и Джордан Ларссон вернулись к работе в общей группе на сборе в Сочи. Футболисты восстановились от повреждений. Фото доступно ниже.

В Краснодарском крае «Спартак» будет работать до 17 февраля. Тренировки москвичей проходят в закрытом режиме.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Ларссон Джордан
Комментарии (1)
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vka1970
1581573982
И это есть гут.Несомненно.
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