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  • Иванович: «После вылета из ЛЧ мы хотим выиграть РПЛ и Кубок России»

Иванович: «После вылета из ЛЧ мы хотим выиграть РПЛ и Кубок России»

12 февраля 2020, 13:37
4

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

«Вылет из ЛЧ? Да, было очень обидно, и это дает неверное представление о первой половине сезона. Она могла получиться очень удачной– такого же количества очков могло хватить для выхода из группы. Но это уже в прошлом, его не изменить.

Теперь мы хотим попытаться выиграть лигу, и все еще боремся за Кубок России. Мы хотим выиграть два трофея, это наша цель», – сказал Иванович.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 10 очков от второго места.
  • В 1/4 финала КР питерцы сыграют с «Ахматом».

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (4)
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sir_Alex
1581514552
Слабое утешение.
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paracetamol
1581525048
Хорошее желание. Дома надо забирать все!
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Томик
1581535254
В полуфинале Вилков судить будет или на VAR сидеть?
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