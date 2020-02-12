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    Иванович: «После вылета из ЛЧ мы хотим выиграть РПЛ и Кубок России»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

    «Вылет из ЛЧ? Да, было очень обидно, и это дает неверное представление о первой половине сезона. Она могла получиться очень удачной– такого же количества очков могло хватить для выхода из группы. Но это уже в прошлом, его не изменить.

    Теперь мы хотим попытаться выиграть лигу, и все еще боремся за Кубок России. Мы хотим выиграть два трофея, это наша цель», – сказал Иванович.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 10 очков от второго места.
    • В 1/4 финала КР питерцы сыграют с «Ахматом».

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: Marca

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