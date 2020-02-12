Иванович: «После вылета из ЛЧ мы хотим выиграть РПЛ и Кубок России»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

«Вылет из ЛЧ? Да, было очень обидно, и это дает неверное представление о первой половине сезона. Она могла получиться очень удачной– такого же количества очков могло хватить для выхода из группы. Но это уже в прошлом, его не изменить.

Теперь мы хотим попытаться выиграть лигу, и все еще боремся за Кубок России. Мы хотим выиграть два трофея, это наша цель», – сказал Иванович.

«Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 10 очков от второго места.

В 1/4 финала КР питерцы сыграют с «Ахматом».

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ