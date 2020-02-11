Селюк: «Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет, вранье все это. Когда то и про Смолова писали, что им интересуется «Реал»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал опубликованную в некоторых СМИ информацию о том, что тульский «Арсенал» предложил форварду «Зенита» Александру Кокорину более выгодные финансовые условия, чем игрок сейчас имеет в Петербурге.

«Да вранье все это! Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет. Возможно, он и был в отеле. Что дальше-то? Верить слухам? Когда-то и про Федю Смолова писали, что им интересуется «Реал». А он сейчас оказался в «Сельте», сражающейся за выживание в испанской Примере.

Я не раз говорил и готов повторить опять: лучше Кокорину доиграть сезон в аренде в «Сочи». Набрать форму. А летом уже выбирать, где продолжать карьеру. Варианты-то будут. Либо с «Зенитом», либо с кем-то еще. Не знаю, кому и что сейчас доказывает Саша. Скоро в РПЛ закрывается трансферное окно. Надо определяться. Ну, не за «Зенит-2» играть же! Это дно в ФНЛ», – сказал Селюк.

На Кокорина также претендует «Балтика».

В январе об аренде игрока объявил «Сочи», но Кокорин не захотел туда переходить.

Журналист Егоров: «Арсенал» предлагает Кокорину зарплату 2 – 2,5 миллиона рублей в месяц»