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  • Селюк: «Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет, вранье все это. Когда-то и про Смолова писали, что им интересуется «Реал»

Селюк: «Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет, вранье все это. Когда-то и про Смолова писали, что им интересуется «Реал»

11 февраля 2020, 18:53
7

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал опубликованную в некоторых СМИ информацию о том, что тульский «Арсенал» предложил форварду «Зенита» Александру Кокорину более выгодные финансовые условия, чем игрок сейчас имеет в Петербурге.

«Да вранье все это! Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдет. Возможно, он и был в отеле. Что дальше-то? Верить слухам? Когда-то и про Федю Смолова писали, что им интересуется «Реал». А он сейчас оказался в «Сельте», сражающейся за выживание в испанской Примере.

Я не раз говорил и готов повторить опять: лучше Кокорину доиграть сезон в аренде в «Сочи». Набрать форму. А летом уже выбирать, где продолжать карьеру. Варианты-то будут. Либо с «Зенитом», либо с кем-то еще. Не знаю, кому и что сейчас доказывает Саша. Скоро в РПЛ закрывается трансферное окно. Надо определяться. Ну, не за «Зенит-2» играть же! Это дно в ФНЛ», – сказал Селюк.

Журналист Егоров: «Арсенал» предлагает Кокорину зарплату 2 – 2,5 миллиона рублей в месяц»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Реал Смолов Федор Кокорин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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Hektor 84
1581438649
Этот Селюк бы в Россию пол Африки перевез. Только его клиентов на поле не выпускают, а он пенится)
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Cules2013
1581447929
Селюк точно понял, о каком "Арсенале" идёт речь?
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paracetamol
1581454681
Ну, не за «Зенит-2» играть же! Это дно в ФНЛ», – сказал Селюк. ----------------------------------------------------------- Дно - это Селюк. Игроки тренируются, играют, травмы получают, а это хохляцкое г-но сидит в кабинете и бабки подсчитывает!
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pashok.ivanov
1581469481
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