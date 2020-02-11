Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рассказов: «Проблемы с игровой практикой в «Спартаке»? Было ощущение, что меня убивали, как могли»

Рассказов: «Проблемы с игровой практикой в «Спартаке»? Было ощущение, что меня убивали, как могли»

11 февраля 2020, 13:49
20

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о выступлениях в составе москвичей осенью 2019 года.

«Проблемы с игровой практикой осенью? Это был один из самых тяжелых периодов в карьере. Начал играть – меня критиковали. В статьях, в инстаграме. После гола «Ростова» комментатор [Александр Шмурнов] говорил, что я виноват, что из-за меня очки потеряли.

Создавалось ощущение, что меня убивали, как могли. Я впервые с таким столкнулся. Был реально плохо готов физически, как уже говорил, переоценил себя на тот момент. Но я ведь не могу сказать тренеру: «Я не готов». Это не тот клуб и не та ситуация. Еще и у команды спад был серьезный – пять поражений подряд. Потом пришел новый тренер. Сыграл одну игру – перестал играть. В общем, очень непростой период.

И вот мы снова приходим к тому, почему в 21 год футболисту нужна семья. Если бы не она, я бы, наверное, сошел с ума. Ну очень тяжело было. Мы даже не берем ситуацию как у Смолова. Не дай бог попасть кому-то в такое положение, там все намного хуже. Но для меня даже такое давление стало тяжелым испытанием – это неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун», – сказал Рассказов.

  • Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Рассказов – об интересе «Аугсбурга»: «Хочется выступать за «Спартак», а дальше будет видно»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1581418888
Какие они тонкие и легко ранимые натуры наши футболисты! Прям самому заплакать хочется! Один ни фига не забивает, из-за другого наоборот, забивают, но в ворота, которые он защищает! И хотят, чтобы на это никто внимания не обращал. Может давайте фонд создадим в поддержку таких, как Рассказов, а то, если не семья по фазе сдвинется еще. Таким ранимым мальчикам, в спорте точно не место! Я уже не говорю о том, что за такую зарплату, нормальный человек всю жизнь будет готов самую изощренную критику терпеть!
Ответить
mahan
1581419689
Играть надо лучше, а не ныть.
Ответить
БеспощадныйРусскийФутбол
1581421326
Оправдал фамилию - чётко рассказал.
Ответить
piligrim1986
1581423790
как играешь, так и получаешь от болельщиков. колямба походу стал забывать, с какой сраки его Спартак вытащил. "Мы даже не берем ситуацию как у Смолова. Не дай бог попасть кому-то в такое положение, там все намного хуже." - хуже у кокши с мамашей)))
Ответить
faten
1581424390
Косячить не надо было тогда бы и не убивали, не был готов? тогда нечего было выходить на поле! А по тому что сейчас заявил ты просто дятел!!!
Ответить
Владислав Vlad
1581426644
Но я ведь не могу сказать тренеру: «Я не готов». ------------------------------------------------------------------- Как раз, ты обязан сказать тренеру, что ты не готов.
Ответить
Rus9I
1581426698
А ведь он прав. Он молодой парень, старается соответствовать клубу. И я не понимаю людей, которые критикуют, при этом не понимая как он играет. Поверьте, на поле может ошибиться кто угодно! И только при детальном разборе, становится понятно, в чем он допустил ошибку, и что послужило этой ошибке. Бывает ошибся партнер, а ты просто не смог предугадать такой поворот. Но все предъявят именно тебе. А когда тебе 18-20 лет, ты еще пацан, а тебя все критикуют, это вообще не понятно! Критикуют "диванные эксперты" А нормальные люди понимают, что нужно поддерживать и давать понять, что он может лучше, главное работать над собой. Я сам переодически критикую игроков родной команды. Но, в основном состоявшихся игроков, которые должны показывать ориентир, остальным товарищам на поле.
Ответить
Томик
1581429210
Тяжело? Через это надо пройти. Самое главное сейчас не плюнуть и не уйти куда-нибудь, где в данный момент будет спокойно и где Лёня, например, по головке гладить будет.
Ответить
моэм
1581429602
Будь мужиком!...и хватит рыдать !...бери пример с Дзюбы!...5 лет его гоняли по арендам - Артём ттерпел и пахал , а из последней аренды он вообще пришёл героем , с кубком в руках и наколотив 19 мячей...а в Спартаке ему даже контракта не предлагали , пока не появился Зенит...желаю тебе найти свой Зенит.
Ответить
erma
1581430798
Труд сделал из обезьяны человека, а из российского футболиста он может сделать футболиста европейского класса.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+