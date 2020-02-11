Рассказов: «Проблемы с игровой практикой в «Спартаке»? Было ощущение, что меня убивали, как могли»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о выступлениях в составе москвичей осенью 2019 года.

«Проблемы с игровой практикой осенью? Это был один из самых тяжелых периодов в карьере. Начал играть – меня критиковали. В статьях, в инстаграме. После гола «Ростова» комментатор [Александр Шмурнов] говорил, что я виноват, что из-за меня очки потеряли.

Создавалось ощущение, что меня убивали, как могли. Я впервые с таким столкнулся. Был реально плохо готов физически, как уже говорил, переоценил себя на тот момент. Но я ведь не могу сказать тренеру: «Я не готов». Это не тот клуб и не та ситуация. Еще и у команды спад был серьезный – пять поражений подряд. Потом пришел новый тренер. Сыграл одну игру – перестал играть. В общем, очень непростой период.

И вот мы снова приходим к тому, почему в 21 год футболисту нужна семья. Если бы не она, я бы, наверное, сошел с ума. Ну очень тяжело было. Мы даже не берем ситуацию как у Смолова. Не дай бог попасть кому-то в такое положение, там все намного хуже. Но для меня даже такое давление стало тяжелым испытанием – это неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун», – сказал Рассказов.

Рассказов – воспитанник «Спартака».

В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Рассказов – об интересе «Аугсбурга»: «Хочется выступать за «Спартак», а дальше будет видно»