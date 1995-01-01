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    Рассказов: «Проблемы с игровой практикой в «Спартаке»? Было ощущение, что меня убивали, как могли»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о выступлениях в составе москвичей осенью 2019 года.

    «Проблемы с игровой практикой осенью? Это был один из самых тяжелых периодов в карьере. Начал играть – меня критиковали. В статьях, в инстаграме. После гола «Ростова» комментатор [Александр Шмурнов] говорил, что я виноват, что из-за меня очки потеряли.

    Создавалось ощущение, что меня убивали, как могли. Я впервые с таким столкнулся. Был реально плохо готов физически, как уже говорил, переоценил себя на тот момент. Но я ведь не могу сказать тренеру: «Я не готов». Это не тот клуб и не та ситуация. Еще и у команды спад был серьезный – пять поражений подряд. Потом пришел новый тренер. Сыграл одну игру – перестал играть. В общем, очень непростой период.

    И вот мы снова приходим к тому, почему в 21 год футболисту нужна семья. Если бы не она, я бы, наверное, сошел с ума. Ну очень тяжело было. Мы даже не берем ситуацию как у Смолова. Не дай бог попасть кому-то в такое положение, там все намного хуже. Но для меня даже такое давление стало тяжелым испытанием – это неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун», – сказал Рассказов.

    • Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Рассказов – об интересе «Аугсбурга»: «Хочется выступать за «Спартак», а дальше будет видно»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии8
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      Рейтинг: +22978

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Ищи клуб по-проще. В Спартаке играть надо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      БеспощадныйРусскийФутбол 28 минут назад

      Оправдал фамилию - чётко рассказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1227

      mahan 55 минут назад

      Играть надо лучше, а не ныть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      Борат 1 час назад

      стыдно за рылов !
      беги из этого хлева как будет возможность !
      позор тарасне ! позор сектантам !
      гы-гы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Авек плезир 1 час назад

      Шёл 2020 год. Рассказова убивали, как могли

      0
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      Рейтинг: +180

      SLADE2019 1 час назад

      Какие они тонкие и легко ранимые натуры наши футболисты! Прям самому заплакать хочется! Один ни фига не забивает, из-за другого наоборот, забивают, но в ворота, которые он защищает! И хотят, чтобы на это никто внимания не обращал. Может давайте фонд создадим в поддержку таких, как Рассказов, а то, если не семья по фазе сдвинется еще. Таким ранимым мальчикам, в спорте точно не место! Я уже не говорю о том, что за такую зарплату, нормальный человек всю жизнь будет готов самую изощренную критику терпеть!

      3
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      Рейтинг: +21227

      VVM1964 > SLADE2019 13 минут назад

      А не рано ты выводы сделал , что ему не место в спорте ? И думаю , что он уже достиг большего чем некоторые диванные специалисты . А Николаю желаю преодолеть временные трудности , набрать форму и еще порадовать нас своей игрой .

      0
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      Рейтинг: +2059

      Давид59 1 час назад

      Думаю 2,5 лимона он вряд ли стоит

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