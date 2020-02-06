Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рассказов – об интересе «Аугсбурга»: «Хочется выступать за «Спартак», а дальше будет видно»

Рассказов – об интересе «Аугсбурга»: «Хочется выступать за «Спартак», а дальше будет видно»

6 февраля 2020, 10:55
4

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопросы о слухах, которые отправляют его в «Аугсбург».

– Вы якобы заинтересовали «Аугсбург». Это правда?

Агент все сказал, а я в это не влезаю. Моя задача – тренироваться на поле, и все.

– После слов агента вы полезли в интернет оценивать состав «Аугсбурга»?

– Нет. Видел пару матчей, в том числе с Дортмундом (3:5).

– Хотелось бы уехать в Европу?

– Я – игрок «Спартака», мне хочется выступать за «Спартак», а дальше видно будет.

– Раз смотрите матчи, значит, Бундеслига вам импонирует?

– Не то чтобы импонирует. Я много чего смотрю – и сериалы, и фильмы.

  • Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SIRIUS 2002
1580978138
Ну это бабка на двое сказала..
Ответить
Frankfurt Am Main
1580989497
Трусят все футболёры из РПФЛ уезжать за исключение Смолова, поэтому и играют так слабо в еврокубке.. Стыдно за тебя Рассказов..
Ответить
derrik2000
1580996961
Ты вчера и не только вчера столько НАКОСЯЧИЛ - и выбор позиции, и "зевки" и пр. - что, пожалуй, лучше тебе уехать. Из Спартака, по крайней мере. ДА! Я вчера был жесток по отношению к Глушенкову, но сегодня, поразмыслив, понял, что погорячился (эмоции, едрёна вошь))) ). Почему изменяю своё мнение к этому, пожалуй, ТАЛАНТЛИВОМУ игроку? Всё просто. Вспомнил, как я и ещё пару человек защищали в своё время Зе Луиша, только пришедшего в Спартак и запоровшего уйму стопроцентных моментов. ТОГДА я писал, что не нужно ругать Зе: раз уйму моментов имеет, значит, правильно позицию выбирает, а уверенность в себе и "точность прицела" придёт со временем. ПРАВ ОКАЗАЛСЯ! Зе стал любимцем спартачей через пару месяцев! А вчера такого же ТАЛАНТЛИВОГО парня Глушенкова - скорость, выбор позиции, интеллект футбольный - отругал за такие же запоротые моменты. Сегодня признаю: был не прав - эмоции захлестнули. Хороший, просто таки ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ игрок Максим Глушенков! Мы ещё ему, как Зе в скором времени дифирамбы петь будем! А, может, и поболе, чем Зе ему достанется от нас лестных слов.
Ответить
vka1970
1581003313
Ты Николай из себя подростку-недотрогу не стой. Либо за клуб играй либо за рубеж сваливай.Там может прогрессировать начнёшь. Надоеда тёрка яиц в сухом остатке.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+