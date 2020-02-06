Рассказов – об интересе «Аугсбурга»: «Хочется выступать за «Спартак», а дальше будет видно»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопросы о слухах, которые отправляют его в «Аугсбург».

– Вы якобы заинтересовали «Аугсбург». Это правда?

– Агент все сказал, а я в это не влезаю. Моя задача – тренироваться на поле, и все.

– После слов агента вы полезли в интернет оценивать состав «Аугсбурга»?

– Нет. Видел пару матчей, в том числе с Дортмундом (3:5).

– Хотелось бы уехать в Европу?

– Я – игрок «Спартака», мне хочется выступать за «Спартак», а дальше видно будет.

– Раз смотрите матчи, значит, Бундеслига вам импонирует?

– Не то чтобы импонирует. Я много чего смотрю – и сериалы, и фильмы.