Рассказов – об интересе «Аугсбурга»: «Хочется выступать за «Спартак», а дальше будет видно»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопросы о слухах, которые отправляют его в «Аугсбург».
– Вы якобы заинтересовали «Аугсбург». Это правда?
– Агент все сказал, а я в это не влезаю. Моя задача – тренироваться на поле, и все.
– После слов агента вы полезли в интернет оценивать состав «Аугсбурга»?
– Нет. Видел пару матчей, в том числе с Дортмундом (3:5).
– Хотелось бы уехать в Европу?
– Я – игрок «Спартака», мне хочется выступать за «Спартак», а дальше видно будет.
– Раз смотрите матчи, значит, Бундеслига вам импонирует?
– Не то чтобы импонирует. Я много чего смотрю – и сериалы, и фильмы.
- Рассказов – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»