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    Рассказов – об интересе «Аугсбурга»: «Хочется выступать за «Спартак», а дальше будет видно»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопросы о слухах, которые отправляют его в «Аугсбург».

    – Вы якобы заинтересовали «Аугсбург». Это правда?

    Агент все сказал, а я в это не влезаю. Моя задача – тренироваться на поле, и все.

    – После слов агента вы полезли в интернет оценивать состав «Аугсбурга»?

    – Нет. Видел пару матчей, в том числе с Дортмундом (3:5).

    – Хотелось бы уехать в Европу?

    – Я – игрок «Спартака», мне хочется выступать за «Спартак», а дальше видно будет.

    – Раз смотрите матчи, значит, Бундеслига вам импонирует?

    – Не то чтобы импонирует. Я много чего смотрю – и сериалы, и фильмы.

    • Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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