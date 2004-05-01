Месси в 416-й раз вышел в старте на матч Ла Лиги. Это рекорд среди легионеров

Если человек в системе клуба лет 15 , то его легионером трудно назвать..
Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче против «Бетиса» (3:2).
Аргентинец вышел в стартовом составе каталонского клуба на матч чемпионата Испании в 416-й раз.
Месси обошел экс-полузащитника «Атлетико» и «Депортиво» Донато, проведшего 415 матчей в старте в период с 1988 по 2003 год.
- Лионель дебютировал за «Барселону» в сезоне-2004/05 в игре против «Эспаньола».
- Всего в составе каталонцев футболист провел 713 матчей, забил 622 гола и сделал 259 ассистов.