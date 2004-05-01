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    Месси в 416-й раз вышел в старте на матч Ла Лиги. Это рекорд среди легионеров

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче против «Бетиса» (3:2).

    Аргентинец вышел в стартовом составе каталонского клуба на матч чемпионата Испании в 416-й раз.

    Месси обошел экс-полузащитника «Атлетико» и «Депортиво» Донато, проведшего 415 матчей в старте в период с 1988 по 2003 год.

    • Лионель дебютировал за «Барселону» в сезоне-2004/05 в игре против «Эспаньола».
    • Всего в составе каталонцев футболист провел 713 матчей, забил 622 гола и сделал 259 ассистов.

    Источник: Opta Sports

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2353

      Alekxei Z. 1 час назад

      Если человек в системе клуба лет 15 , то его легионером трудно назвать..

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