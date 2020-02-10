Журналист Егоров: «Тульский «Арсенал» пытается заинтересовать Кокорина»

Тульский «Арсенал» претендует на форварда «Зенита» Александра Кокорина. Футболист не участвовал в официальных матчах с осени 2018 года.

«Тульский «Арсенал» делает попытки заинтересовать Александра Кокорина. Логика проста – если Кокорин скажет «да», клуб попытается решить вопрос с «Зенитом», – написал в телеграме бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.