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  • Журналист Егоров: «Тульский «Арсенал» пытается заинтересовать Кокорина»

Журналист Егоров: «Тульский «Арсенал» пытается заинтересовать Кокорина»

10 февраля 2020, 00:12
9

Тульский «Арсенал» претендует на форварда «Зенита» Александра Кокорина. Футболист не участвовал в официальных матчах с осени 2018 года.

«Тульский «Арсенал» делает попытки заинтересовать Александра Кокорина. Логика проста – если Кокорин скажет «да», клуб попытается решить вопрос с «Зенитом», – написал в телеграме бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Зенит-2 Сочи Кокорин Александр
Комментарии (9)
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serhio80
1581308212
Говорят Кокорин хорошо клюет на шампанское)
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vladimir-7
1581314146
Зачем писать ерунду, ни один российский клуб не сможет приобрести Кокорина, ему не дадут играть в России, остается только Европа. Бандиты свою жертву не отпускают, даже Зенит с этой задачей не справится, чтобы оставить его у себя.
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Давид59
1581321092
Самое сложное - попытаться решить вопрос с Зенитом. Непонятно кто принимает решения. Уж точно не Семак
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Hektor 84
1581327042
Та ни куда эта телка зенитовская не уйдет. Ему ничего кроме газового бабла не нужно. Ему футбол не нужен. Хотел бы играть либо договорился с зенитом либо разорвал контракт. Но видно количество нулей в новом контракте покоя не дают. Скорее всего поболтается в молодежке зенита а летом подпишет новый жирный контракт с зенитом.
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Garrincha58
1581327485
с Зенитом вопрос не решается, а надо решать на самом верху
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Из Твери Леха
1581330801
Кокошу в Уфу надо. Там никогда не было нападающего.
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paracetamol
1581348561
А в тюряге его пытались заинтересовать банкой тушенки, стыренной на кухне.
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zigbert
1581364513
Конечно не на такое развитие событий рассчитывал Кокорин. Все будет зависеть от него самого.
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