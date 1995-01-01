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    Журналист Егоров: «Тульский «Арсенал» пытается заинтересовать Кокорина»

    Тульский «Арсенал» претендует на форварда «Зенита» Александра Кокорина. Футболист не участвовал в официальных матчах с осени 2018 года.

    «Тульский «Арсенал» делает попытки заинтересовать Александра Кокорина. Логика проста – если Кокорин скажет «да», клуб попытается решить вопрос с «Зенитом», – написал в телеграме бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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      alarm 1 час назад

      позор спартаку

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