Игрок «Шеффилд Юнайтед» Шарп: «Мы делаем фантастическую работу, но о еврокубках не думаем»

Футболист «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп заверил, что его команда не думает о еврокубках. Выходец из Чемпионшипа сейчас идет в зоне Лиги Европы.

«Мы делаем фантастическую работу, но смотрим вперед – на команды, с которыми предстоит сыграть. О еврокубках не думаем, а просто сосредотачиваемся на следующем матче», – сказал Шарп, забивший гол в последнем матче против «Борнмута» (2:1).