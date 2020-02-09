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  • Игрок «Шеффилд Юнайтед» Шарп: «Мы делаем фантастическую работу, но о еврокубках не думаем»

Игрок «Шеффилд Юнайтед» Шарп: «Мы делаем фантастическую работу, но о еврокубках не думаем»

9 февраля 2020, 21:20

Футболист «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп заверил, что его команда не думает о еврокубках. Выходец из Чемпионшипа сейчас идет в зоне Лиги Европы.

«Мы делаем фантастическую работу, но смотрим вперед – на команды, с которыми предстоит сыграть. О еврокубках не думаем, а просто сосредотачиваемся на следующем матче», – сказал Шарп, забивший гол в последнем матче против «Борнмута» (2:1).

Источник: твиттер АПЛ
Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед Шарп Билли
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