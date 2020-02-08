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    Тошич: «Когда я играл за ЦСКА, «Спартак» был намного лучше»

    Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич сравнил нынешний «Спартак» с командой, против которой он играл в РПЛ в составе ЦСКА.

    «Сначала думали, что будет товарищеский матч, и так и должно быть, но, к сожалению, такие ошибки недопустимы. Такой турнир, на таком хорошем уровне, все просто топ. И никто вообще не понимает, как можно таких людей поставить. Был ли диалог с судьей на поле? Постоянно ему говорили. Мне кажется, судья не соответствует уровню турнира. Просто неважно, что ему скажешь, он сделает по-своему. Было много ошибок, и это недопустимо.

    Что касается Милошевича, Саво эмоциональный. Он нам тоже всегда рассказывает, что не нужно разговаривать с судьей, надо просто играть в футбол. Но бывают такие моменты, когда не можешь промолчать и пройти мимо, если допускаются такие ошибки. Он и сам знает, что, наверное, совершил не лучший поступок. Бывает и такое.

    Думаю, «Спартак», когда я играл, был намного лучше. Мне кажется, уровень чемпионата России не такой хороший, как был года три-четыре назад», – сказал Тошич.

    • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
    • С конца первого тайма россияне играли в большинстве после удаления Бибраса Натхо за споры с арбитром.

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11703

      vka1970 6 минут назад

      Очень даже может быть.
      За 3-4 года воды много утекло.
      Кто то уже который год подряд в Лиге четвёртое место из четырёх возможных занимает.

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      Рейтинг: +9120

      Диктор 29 минут назад

      Не позорь сам себя,с твоих слов получается что вы проиграли слабому Спартаку-так вот делай выводы..И совет еще поменьше трепись и не разбрасывайся обещаниями.

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