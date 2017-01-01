Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Hamburger Morgenpost: Пападопулос отказал «Рубину» и «Крыльям Советов»

    Защитник «Гамбурга» Кирякос Пападопулос мог продолжить карьеру в России.

    По информации Hamburger Morgenpost, предметный интерес к греку проявляли «Рубин» и «Крылья Советов».

    Однако 27-летний футболист отклонил предложения казанцев и самарцев, поскольку они подразумевали сокращение его зарплаты.

    Также Пападопулос отказал «Трабзонспору» и «Шанхай Шэньхуа».

    • Пападопулос выступает за «Гамбург» с 2017 года.
    • В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Источник: Hamburger Morgenpost

    Ежедневная немецкая газета, публикуемая в Гамбурге в форме таблоида. Издание основано в 1949 году.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru