Hamburger Morgenpost: Пападопулос отказал «Рубину» и «Крыльям Советов»

Защитник «Гамбурга» Кирякос Пападопулос мог продолжить карьеру в России.

По информации Hamburger Morgenpost, предметный интерес к греку проявляли «Рубин» и «Крылья Советов».

Однако 27-летний футболист отклонил предложения казанцев и самарцев, поскольку они подразумевали сокращение его зарплаты.

Также Пападопулос отказал «Трабзонспору» и «Шанхай Шэньхуа».