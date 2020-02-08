Hamburger Morgenpost: Пападопулос отказал «Рубину» и «Крыльям Советов»

Защитник «Гамбурга» Кирякос Пападопулос мог продолжить карьеру в России.
По информации Hamburger Morgenpost, предметный интерес к греку проявляли «Рубин» и «Крылья Советов».
Однако 27-летний футболист отклонил предложения казанцев и самарцев, поскольку они подразумевали сокращение его зарплаты.
Также Пападопулос отказал «Трабзонспору» и «Шанхай Шэньхуа».
- Пападопулос выступает за «Гамбург» с 2017 года.
- В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: Hamburger Morgenpost
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