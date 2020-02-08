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  • Hamburger Morgenpost: Пападопулос отказал «Рубину» и «Крыльям Советов»

Hamburger Morgenpost: Пападопулос отказал «Рубину» и «Крыльям Советов»

8 февраля 2020, 14:41
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Защитник «Гамбурга» Кирякос Пападопулос мог продолжить карьеру в России.

По информации Hamburger Morgenpost, предметный интерес к греку проявляли «Рубин» и «Крылья Советов».

Однако 27-летний футболист отклонил предложения казанцев и самарцев, поскольку они подразумевали сокращение его зарплаты.

Также Пападопулос отказал «Трабзонспору» и «Шанхай Шэньхуа».

  • Пападопулос выступает за «Гамбург» с 2017 года.
  • В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: Hamburger Morgenpost

Ежедневная немецкая газета, публикуемая в Гамбурге в форме таблоида. Издание основано в 1949 году.

Россия. Премьер-лига Гамбург Крылья Советов Рубин Пападопулос Кирякос
Комментарии (2)
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Chernyi Lis
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ну и торчи в попе ...вы греки понятия то имеете как в футбол нужно играть..ваще на хрена оттуда зовут..(
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