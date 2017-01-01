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    Globo Esporte: «Спартак» пожаловался ФИФА на «Крузейро» из-за Роши

    «Спартак» обратился в ФИФА с требованием взыскать с «Крузейро» долг за аренду нападающего Педро Роши.

    Московский клуб требует вернуть 750 тысяч евро.

    Сейчас клубы ожидают решения ФИФА.

    • Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Всего бразилец провел за москвичей 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Роша выступал за «Крузейро» с апреля по декабрь 2019 года.
    • Суммарно он провел 33 матча и забил четыре гола.

    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2079

      Борат 34 минуты назад

      Рылы, вы совсем очумели?


      У вас вся команда ******, одного ***** могли бы и отпустить за так ! Стыдно за хряков!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +4536

      серега кашин 41 минуту назад

      вам лохам просто кота в мешке еще и дохлого впарили и ржут всей командой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      Valeron2790 1 час назад

      Продолжается отбивание агентских Соболева)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3759

      RotBerg 1 час назад

      Мелочные ребятки) Любят жаловаться и ныть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3431

      JTherry > RotBerg 59 минут назад

      зато газпрём украине миллиарды дойлеров прощает))) не свои - не жалко!!!

      2
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      Рейтинг: +1191

      B.G. > JTherry 23 минуты назад

      За то наш народ в говне! А говно - живет в полне*

      0
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