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  • Globo Esporte: «Спартак» пожаловался ФИФА на «Крузейро» из-за Роши

Globo Esporte: «Спартак» пожаловался ФИФА на «Крузейро» из-за Роши

7 февраля 2020, 09:26
11

«Спартак» обратился в ФИФА с требованием взыскать с «Крузейро» долг за аренду нападающего Педро Роши.

Московский клуб требует вернуть 750 тысяч евро.

Сейчас клубы ожидают решения ФИФА.

  • Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
  • Всего бразилец провел за москвичей 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
  • Роша выступал за «Крузейро» с апреля по декабрь 2019 года.
  • Суммарно он провел 33 матча и забил четыре гола.

Источник: Globo Esporte

Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

Бразилия. Серия А Спартак Крузейро Роша Педро
Комментарии (11)
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RotBerg
1581057471
Мелочные ребятки) Любят жаловаться и ныть
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Valeron2790
1581058304
Продолжается отбивание агентских Соболева)
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серега кашин
1581060014
вам лохам просто кота в мешке еще и дохлого впарили и ржут всей командой
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1581068258
Спартаку не жаловаться надо, а спасибо сказать, что забрали эту пародию на футболиста к себе.
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Владислав Vlad
1581068429
Писакам лишь бы написать. Жалоба - это жалоба, а Спартак обратился с ТРЕБОВАНИЕМ. Т.е. Он ПОТРЕБОВАЛ. А жаловался Луческу.)))
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