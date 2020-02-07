Globo Esporte: «Спартак» пожаловался ФИФА на «Крузейро» из-за Роши

«Спартак» обратился в ФИФА с требованием взыскать с «Крузейро» долг за аренду нападающего Педро Роши.
Московский клуб требует вернуть 750 тысяч евро.
Сейчас клубы ожидают решения ФИФА.
- Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
- Всего бразилец провел за москвичей 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Роша выступал за «Крузейро» с апреля по декабрь 2019 года.
- Суммарно он провел 33 матча и забил четыре гола.
Источник: Globo Esporte
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