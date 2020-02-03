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  • Тошич – об уходе из ЦСКА: «Когда пришел Гончаренко, не нашли понимания. Может, вернусь в команду как тренер»

Тошич – об уходе из ЦСКА: «Когда пришел Гончаренко, не нашли понимания. Может, вернусь в команду как тренер»

3 февраля 2020, 01:19
6

Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич не исключает, что может вернуться в ЦСКА. В России игрок выступал с 2010 по 2017 год.

— Болельщики ЦСКА сокрушались о вашем уходе. Был ли шанс вписаться в систему Виктора Гончаренко?

— Конечно. Когда поменялся тренер, в итоге просто не нашли понимания, и все получилось, как получилось. Я не жалею, но если бы мог повернуть время назад, поступил бы по-другому — попробовал бы остаться. ЦСКА мне дал все, и я очень люблю этот клуб. Все, кто там работает, всегда отлично ко мне относились. Однажды, быть может, я снова буду работать в этой команде. Но уже как тренер.

  • Тошич провел в РПЛ 182 матча, забил 37 голов.
  • В составе ЦСКА серб трижды брал чемпионат России.
  • Сейчас игрок с «Партизаном» выступает в Катаре на Кубке «Париматч» Премьер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Партизан Тошич Зоран Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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AZ
1580687462
Нужен ты тут больно.. Судя по твоим интервью следующий шаг будет в гос.думу...
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Бухбух
1580691983
Тошич староват для Гончаренко.
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афоня72
1580700274
Неплохой была страница в твой жизни..
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Niko
1580701196
Слабо выглядел на поле в последний год, да и в партизане слабовато играл после
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vladimir-7
1580709123
В ЦСКА отыграл хорошо, а Затем пошла смена поколений и команду начали комплектовать из молодых игроков с новыми требованиями к системе игры.
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SIRIUS 2002
1580975840
И за Партизан уже нашим кладёт..
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