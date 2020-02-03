Тошич – об уходе из ЦСКА: «Когда пришел Гончаренко, не нашли понимания. Может, вернусь в команду как тренер»

Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич не исключает, что может вернуться в ЦСКА. В России игрок выступал с 2010 по 2017 год.

— Болельщики ЦСКА сокрушались о вашем уходе. Был ли шанс вписаться в систему Виктора Гончаренко?

— Конечно. Когда поменялся тренер, в итоге просто не нашли понимания, и все получилось, как получилось. Я не жалею, но если бы мог повернуть время назад, поступил бы по-другому — попробовал бы остаться. ЦСКА мне дал все, и я очень люблю этот клуб. Все, кто там работает, всегда отлично ко мне относились. Однажды, быть может, я снова буду работать в этой команде. Но уже как тренер.