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    Тошич – об уходе из ЦСКА: «Когда пришел Гончаренко, не нашли понимания. Может, вернусь в команду как тренер»

    Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич не исключает, что может вернуться в ЦСКА. В России игрок выступал с 2010 по 2017 год.

    — Болельщики ЦСКА сокрушались о вашем уходе. Был ли шанс вписаться в систему Виктора Гончаренко?

    — Конечно. Когда поменялся тренер, в итоге просто не нашли понимания, и все получилось, как получилось. Я не жалею, но если бы мог повернуть время назад, поступил бы по-другому — попробовал бы остаться. ЦСКА мне дал все, и я очень люблю этот клуб. Все, кто там работает, всегда отлично ко мне относились. Однажды, быть может, я снова буду работать в этой команде. Но уже как тренер.

    • Тошич провел в РПЛ 182 матча, забил 37 голов.
    • В составе ЦСКА серб трижды брал чемпионат России.
    • Сейчас игрок с «Партизаном» выступает в Катаре на Кубке «Париматч» Премьер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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