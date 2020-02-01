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  • Тедеско: «Маслов и Бакалюк? Можно только гордиться, что у «Спартака» такая академия»

Тедеско: «Маслов и Бакалюк? Можно только гордиться, что у «Спартака» такая академия»

1 февраля 2020, 18:01
9

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал включение в состав на матч с «Ростовом» молодых футболистов Павла Маслова и Никиты Бакалюка.

«Бакалюк и Маслов сегодня в составе. Паша может сыграть как правого крайнего защитника, так и в центре. Очень умный, техничный, хороший парнишка. То же самое можно сказать и про Бакалюка, только он — полузащитник. Отличные ребята, воспитанники нашей школы. Можно только гордиться, что у нас такая академия.

Для нас результат тоже не важен. Это первая игра после двух недель тренировок. Основная задача на матч с «Ростовом» — увидеть, как отлажены наши наработки», – сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».

  • Бакалюку 18 лет. В этом сезоне он провел 19 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и забил один гол.
  • Маслову – 19. На его счету 21 игра в ФНЛ и один забитый мяч.

Маслов, Бакалюк и Шюррле – в старте «Спартака», Мамаев выйдет с первых минут у «Ростова»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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vladik12
1580570463
Тедеско пофиг, что Маслов пришел из "Тюмени", а не воспитанник академии?
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САДЫЧОК
1580571305
Тедеско работает ! Просматривает , ставит в состав , пробует , Ему все равно на имена типа Гулиева.....Предыдущие товарищи так сказать работали , уже с готовыми футболистами ,
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NEONFOL
1580576394
согласен, молодые ребята сыграли уверенно
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vka1970
1580577856
Теду как то больше верю чем Валере.Достаточно посмотреть на состав, что выпустил Тед и состав, что выпустил Валера.Хотя нет.Валера воротчика нового выпустил.В любом случае для разминки не плохо побегали команды. Наших с победой.
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Добрый Бобер
1580621152
Всё это мы уже видели и слышали от предшественников Тедеско. Ждём результатов.
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