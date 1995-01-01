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    Тедеско: «Маслов и Бакалюк? Можно только гордиться, что у «Спартака» такая академия»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал включение в состав на матч с «Ростовом» молодых футболистов Павла Маслова и Никиты Бакалюка.

    «Бакалюк и Маслов сегодня в составе. Паша может сыграть как правого крайнего защитника, так и в центре. Очень умный, техничный, хороший парнишка. То же самое можно сказать и про Бакалюка, только он — полузащитник. Отличные ребята, воспитанники нашей школы. Можно только гордиться, что у нас такая академия.

    Для нас результат тоже не важен. Это первая игра после двух недель тренировок. Основная задача на матч с «Ростовом» — увидеть, как отлажены наши наработки», – сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».

    • Бакалюку 18 лет. В этом сезоне он провел 19 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и забил один гол.
    • Маслову – 19. На его счету 21 игра в ФНЛ и один забитый мяч.

    Маслов, Бакалюк и Шюррле – в старте «Спартака», Мамаев выйдет с первых минут у «Ростова»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:01
    Комментарии8
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      Рейтинг: +219

      NEONFOL 3 минуты назад

      согласен, молодые ребята сыграли уверенно

      0
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      Рейтинг: +2021

      Борат 40 минут назад

      Хряки могут только негров с пальмы ловить и у конкурентов лидеров переманивать! Стыдно за спартак! Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +893

      Hektor 84 > Борат 19 минут назад

      Ты идиотина! В чемпионате 16 команд! И в нем все друг другу конкуренты. И когда игроки переходят в одном чемпе из команды в команду это нормально. По твоему если Соболев играет за крылья он за них всю жизнь должен играть? Или по тому что тебе так хочется? Ему предложили переехать в москву , зарплату выше, плюс ко всему крылья сумма трансфера устроила. Всех всё устроило. Один Борат считает по другому. Ты ***** если на своей работе получаешь 20000р. А завтра тебе предложат перейти на другую и зарплату вдвое больше. Ты наверно скажешь им это не правильно, не переманивайте меня. Ты в натуре конченый. Переманил это про твой бзенит. Чего Сутормина сразу не покупали? Ждали пока он контракт с рубином подпишет. Чтоб купить за 50000 рублей. Руководство бзенита за это надо пересажать с конфискацией. Это просто в Фифа пока не знают про выходки бзенита и его фарм клубы. Когда нибудь это всплывет.

      1
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      Рейтинг: +20837

      VVM1964 > Hektor 84 14 минут назад

      Кому ты объясняешь - это же идиот .

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      Рейтинг: +219

      NEONFOL > Борат 5 минут назад

      не то что зенит, зенит то играет только своими воспитанниками,

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      Рейтинг: +1823

      alarm > VVM1964 3 минуты назад

      во бомбит у косорылых) продолжайте))

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      Рейтинг: +3667

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тедеско работает ! Просматривает , ставит в состав , пробует , Ему все равно на имена типа Гулиева.....Предыдущие товарищи так сказать работали , уже с готовыми футболистами ,

      1
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      Рейтинг: +3863

      vladik12 1 час назад

      Тедеско пофиг, что Маслов пришел из "Тюмени", а не воспитанник академии?

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