Тедеско: «Маслов и Бакалюк? Можно только гордиться, что у «Спартака» такая академия»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал включение в состав на матч с «Ростовом» молодых футболистов Павла Маслова и Никиты Бакалюка.

«Бакалюк и Маслов сегодня в составе. Паша может сыграть как правого крайнего защитника, так и в центре. Очень умный, техничный, хороший парнишка. То же самое можно сказать и про Бакалюка, только он — полузащитник. Отличные ребята, воспитанники нашей школы. Можно только гордиться, что у нас такая академия.

Для нас результат тоже не важен. Это первая игра после двух недель тренировок. Основная задача на матч с «Ростовом» — увидеть, как отлажены наши наработки», – сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».

Бакалюку 18 лет. В этом сезоне он провел 19 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и забил один гол.

Маслову – 19. На его счету 21 игра в ФНЛ и один забитый мяч.

Маслов, Бакалюк и Шюррле – в старте «Спартака», Мамаев выйдет с первых минут у «Ростова»