Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти проиграл «Партизану»

скучная игра - покатали мяч поперек поля... никому Кубок не нужен
В матче 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер, который стартовал сегодня в Катаре, «Локомотив» уступил «Партизану».
Основное время встречи завершилось ничьей 1:1. Голами отличились Эдер и Зоран Тошич.
В серии пенальти точнее оказались сербы, которые теперь имеют в своем активе два очка. У москвичей – один набранный балл.
Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур
Локомотив – Партизан – 1:1 (1:1), по пенальти 2:4
Голы: 1:0 – Эдер, 30; 1:1 – Тошич, 34.