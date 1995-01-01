Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти проиграл «Партизану»

В матче 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер, который стартовал сегодня в Катаре, «Локомотив» уступил «Партизану».

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1. Голами отличились Эдер и Зоран Тошич.

В серии пенальти точнее оказались сербы, которые теперь имеют в своем активе два очка. У москвичей – один набранный балл.

Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур

Локомотив – Партизан – 1:1 (1:1), по пенальти 2:4

Голы: 1:0 – Эдер, 30; 1:1 – Тошич, 34.