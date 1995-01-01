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    Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти проиграл «Партизану»

    В матче 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер, который стартовал сегодня в Катаре, «Локомотив» уступил «Партизану».

    Основное время встречи завершилось ничьей 1:1. Голами отличились Эдер и Зоран Тошич.

    В серии пенальти точнее оказались сербы, которые теперь имеют в своем активе два очка. У москвичей – один набранный балл.

    Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур

    Локомотив – Партизан – 1:1 (1:1), по пенальти 2:4

    Голы: 1:0 – Эдер, 30; 1:1 – Тошич, 34.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3316

      JTherry 20 минут назад

      скучная игра - покатали мяч поперек поля... никому Кубок не нужен

      0
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      Рейтинг: +22796

      gol_kak_sokol 33 минуты назад

      Без Смолова пенальти, разве можно ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5764

      Антибиотик 50 минут назад

      Руководство Локомотива настроено лишь на свою личную выгоду и интриги против главного тренера. Грузин ведет себя, как баба смородская и на мужика не похож вовсе. Повторюсь, у команды нет даже 11 игроков для основы и пока не начнут покупать футболистов эти зажравшиеся игроки так и будут ходить пешком. Нет никакой конкуренции в составе. А тут ещё и Антон вылетел видимо на долго. Больше всего поражают имбицилы, которые не знают всей ситуации и кричат, что Семину пора на покой.

      2
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      Рейтинг: +3331

      polt 1 час назад

      Пижоны из Локо даже не удосужились сделать разбег перед пробитием пенальти.

      0
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      Рейтинг: +29

      Снег 1 час назад

      вРАТАРЬ Локо вовсе без мозгов: он даже по разбегу пенальтиста НИХЕРА не соображает....Сёмин - < Юра< давай, уже, на покой...

      -1
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      Рейтинг: +1811

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      1
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      Рейтинг: +34

      valkam72 > alarm 1 час назад

      Капец ты дебил..

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      Рейтинг: +7161

      derrik2000 > alarm 58 минут назад

      Фразу отредактируй, а то никто не поймёт: ты это или не ты. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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