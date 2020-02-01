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Материалы

Локомотив - Партизан

01.02.2020, Суббота, 14:00 мск Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур Локомотив - Партизан
Товарищеские матчи 2013

27 июня, четверг 20:30 Локомотив 1:0 Партизан
Товарищеские матчи 2012

10 июля, вторник 20:00 Локомотив 2:0 Партизан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 3 2 1 0 6:4 +2 7
2. Ростов 3 1 1 1 7:6 +1 4
3. Локомотив 3 0 3 0 5:5 0 4
4. Партизан 3 0 1 2 4:7 -3 2
* - Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Партизан: начислено 1
Партизан: начислено 1
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 2 февраля 2020, 01:51

    Зорик наплмнил,золотой матч)))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 1 февраля 2020, 16:04

    По времени матч завершился, а на Бомбардире все идет.

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    Рейтинг: +16625

    афоня72 > gol_kak_sokol 1 февраля 2020, 17:14

    В другом измерении...

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > vladimir-7 1 февраля 2020, 17:38

    ...и Локо проиграл по пенальти.

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    Рейтинг: +535

    Aleksey! > vladimir-7 1 февраля 2020, 18:42

    А вдруг выиграют ждут

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    Рейтинг: +2036

    SIRIUS 2002 1 февраля 2020, 14:34

    опаздывает сильно информация..с большой задержкой

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