Локомотив - Партизан

Зорик наплмнил,золотой матч)))
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|27 июня, четверг
|20:30
|Локомотив
|1:0
|Партизан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|3
|2
|1
|0
|6:4
|+2
|7
|2.
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|7:6
|+1
|4
|3.
|Локомотив
|3
|0
|3
|0
|5:5
|0
|4
|4.
|Партизан
|3
|0
|1
|2
|4:7
|-3
|2
|* - Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Партизан: начислено 1
Партизан: начислено 1
По времени матч завершился, а на Бомбардире все идет.
В другом измерении...
...и Локо проиграл по пенальти.
А вдруг выиграют ждут
опаздывает сильно информация..с большой задержкой