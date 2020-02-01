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Локомотив - Партизан
Локомотив - Партизан: обзор матча 01 февраля 2020
Локомотив
01.02.2020, суббота, 14:00
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Партизан
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Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
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- : -
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Партизан
1 : 2
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Мачва
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3 : 0
01.11.2026
Земун
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2 : 3
28.10.2026
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Сербия. Суперлига, 13 тур
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