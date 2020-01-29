Ди Марцио: «Челси» готов заплатить за Мертенса 6-7 миллионов

«Челси» пытается купить нападающего «Наполи» Дриса Мертенса.

Английский клуб готов отдать за футболиста 6-7 миллионов евро, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Лондонцы хотят подписать Мертенса зимой.

«Наполи» пока не принял предложение «Челси». Итальянский клуб был готов продать Мертенса зимой при условии, что он останется в Неаполе до конца сезона на правах аренды, что не устроило «Челси».