Тренер «Сочи» Федотов – о Кокорине: «Нам надо брать пример с НХЛ. Там не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

– Вряд ли вы как-то можете повлиять на ситуацию с Кокориным. Он не хочет переходить в «Сочи». Вы сможете заставить Александра играть, если он все-таки перейдет под ваше начало?

– Мне кажется, нам надо брать пример с НХЛ. Там в контрактах четко прописаны варианты обменов. Ни у кого не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду, спускают в АХЛ… Потому что все происходит честно и открыто.

Не знаю, что Саша думает по поводу всей ситуации. До меня доносится противоречивая информация. С другой стороны, на футбольном поле у спортсмена должна быть только одна задача – реализовать свои амбиции, показать себя с лучшей стороны, плюс необходимо желание обыграть соперника.

Помню, молодой Арсен Венгер всегда искал способы улучшить мотивацию своих игроков. На что ему один опытный товарищ ответил: «Не теряй время зря, мотивация либо есть, либо ее нет». Согласен с таким посылом. Ведь что отличает Месси, Роналду, Рамоса от многих других не менее талантливых ребят – зашкаливающая мотивация вне зависимости от противника, партнеров, места проведения матча… Они хотят быть лучшими не только на поле, но и за его пределами.

– По последней информации, Александр уже точно не едет с основой «Зенита» на сбор. Его жена сказала, что, скорее всего, он отправится в «Зенит-2», так как не хочет переходить в «Сочи».

– Опять же, много противоречивой информации приходит из СМИ. Но, если все так, как вы говорите, то это решение Александра, на которое мы никак не можем повлиять. Как говорят адвокаты: «Нет тела, нет дела!» – сказал Федотов.

Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.

Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»