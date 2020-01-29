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  • Тренер «Сочи» Федотов – о Кокорине: «Нам надо брать пример с НХЛ. Там не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду»

Тренер «Сочи» Федотов – о Кокорине: «Нам надо брать пример с НХЛ. Там не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду»

29 января 2020, 14:48
18

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

– Вряд ли вы как-то можете повлиять на ситуацию с Кокориным. Он не хочет переходить в «Сочи». Вы сможете заставить Александра играть, если он все-таки перейдет под ваше начало?

– Мне кажется, нам надо брать пример с НХЛ. Там в контрактах четко прописаны варианты обменов. Ни у кого не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду, спускают в АХЛ… Потому что все происходит честно и открыто.

Не знаю, что Саша думает по поводу всей ситуации. До меня доносится противоречивая информация. С другой стороны, на футбольном поле у спортсмена должна быть только одна задача – реализовать свои амбиции, показать себя с лучшей стороны, плюс необходимо желание обыграть соперника.

Помню, молодой Арсен Венгер всегда искал способы улучшить мотивацию своих игроков. На что ему один опытный товарищ ответил: «Не теряй время зря, мотивация либо есть, либо ее нет». Согласен с таким посылом. Ведь что отличает Месси, Роналду, Рамоса от многих других не менее талантливых ребят – зашкаливающая мотивация вне зависимости от противника, партнеров, места проведения матча… Они хотят быть лучшими не только на поле, но и за его пределами.

– По последней информации, Александр уже точно не едет с основой «Зенита» на сбор. Его жена сказала, что, скорее всего, он отправится в «Зенит-2», так как не хочет переходить в «Сочи».

– Опять же, много противоречивой информации приходит из СМИ. Но, если все так, как вы говорите, то это решение Александра, на которое мы никак не можем повлиять. Как говорят адвокаты: «Нет тела, нет дела!» – сказал Федотов.

  • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.
  • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (18)
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neveldomha
1580300843
Сегодня даже за 8 лямов евро не очень то видно чтобы Месси задницу рвал за Барсу. Ну а на сборную положил он свой аргентинский Х..... А на счет противоречивой информации ....... дайте парню сыграть за основу с Локо, а дальше, по результату, можете сгноить его до конца сезона где хотите.
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bset
1580300873
Нам надо пример брать с Римской империи. Куда захотел отправить своего раба, туда он и поехал, и ни у кого не возникает вопросов.
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Ивантеевец
1580301196
В НХЛ очень бы сильно удивились увидев фарм-клуб в одной лиге с основным клубом, коим "Сочи" и является для "Зенита". Если бы было как в НХЛ этот мертворожденный нахрен никому не нужный "Сочи" вылетел бы в 105 лигу с таким штрафом и санкциями, что про него даже в самой дремучей глуши бы никто бы никогда не слышал.
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Lester84
1580302664
Хоть бы один "эксперт" нашелся с яйцами и сказал что-то вроде: "Хватит травить парня, дайте ему самому решить!". Нет же, все в одно горло орут однобокую точку зрения. Тьфу, противно!
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vmonomah17
1580303663
Целая трагедия - Кокорина в Сочи отправляют. Вон, когда у Дзюбы были проблемы в Зените, то он сам махнул в Тулу и там доказал, что достоин играть в сборной. В итоге, поехал на ЧМ и стал капитаном сборной.
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Spartak Piter
1580304143
Сочи это всего лишь очередной газовый выпердыш бомжа.
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Крейсеp
1580304962
Федотов только что подтвердил, что Сочи - это фарм-клуб Зинаиды.
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erma
1580307307
Да вопрос уже давно перерос плоскость спорта. Я уверен, Кокорин бы поехал в Сочи если бы его нормально, по человечески об этом попросили, а не пихнули коленом, не спросив, после того как два верховных рыла договорились между собой. И, кстати, да, в НХЛ все прописано в контракте. А что написано в наших контрактах? Сие есть тайна.
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Viper for CSKA
1580309627
Можно подумать в НХЛ есть убыточные, непопулярные фарм клубы, которые в лиге проездом, по лицензии гос компании. Думаю, игроки НХЛ очень бы удивились, если бы их против воли в такое болото отправили. Желаю Сочи отправиться туда, откуда они пришли.
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Томик
1580312300
Меняйте правила, подписывайте другие контракты, а "пример" нехер брать.
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