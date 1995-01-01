Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Тренер «Сочи» Федотов – о Кокорине: «Нам надо брать пример с НХЛ. Там не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

    – Вряд ли вы как-то можете повлиять на ситуацию с Кокориным. Он не хочет переходить в «Сочи». Вы сможете заставить Александра играть, если он все-таки перейдет под ваше начало?

    – Мне кажется, нам надо брать пример с НХЛ. Там в контрактах четко прописаны варианты обменов. Ни у кого не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду, спускают в АХЛ… Потому что все происходит честно и открыто.

    Не знаю, что Саша думает по поводу всей ситуации. До меня доносится противоречивая информация. С другой стороны, на футбольном поле у спортсмена должна быть только одна задача – реализовать свои амбиции, показать себя с лучшей стороны, плюс необходимо желание обыграть соперника.

    Помню, молодой Арсен Венгер всегда искал способы улучшить мотивацию своих игроков. На что ему один опытный товарищ ответил: «Не теряй время зря, мотивация либо есть, либо ее нет». Согласен с таким посылом. Ведь что отличает Месси, Роналду, Рамоса от многих других не менее талантливых ребят – зашкаливающая мотивация вне зависимости от противника, партнеров, места проведения матча… Они хотят быть лучшими не только на поле, но и за его пределами.

    – По последней информации, Александр уже точно не едет с основой «Зенита» на сбор. Его жена сказала, что, скорее всего, он отправится в «Зенит-2», так как не хочет переходить в «Сочи».

    – Опять же, много противоречивой информации приходит из СМИ. Но, если все так, как вы говорите, то это решение Александра, на которое мы никак не можем повлиять. Как говорят адвокаты: «Нет тела, нет дела!» – сказал Федотов.

    • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.
    • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

    Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      Крейсеp 1 минуту назад

      Федотов только что подтвердил, что Сочи - это фарм-клуб Зинаиды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Spartak Piter 15 минут назад

      Сочи это всего лишь очередной газовый выпердыш бомжа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      vmonomah17 23 минуты назад

      Целая трагедия - Кокорина в Сочи отправляют. Вон, когда у Дзюбы были проблемы в Зените, то он сам махнул в Тулу и там доказал, что достоин играть в сборной. В итоге, поехал на ЧМ и стал капитаном сборной.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22751

      gol_kak_sokol 35 минут назад

      Мотивация играть за Сочи, насмешил !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4684

      Lester84 40 минут назад

      Хоть бы один "эксперт" нашелся с яйцами и сказал что-то вроде: "Хватит травить парня, дайте ему самому решить!". Нет же, все в одно горло орут однобокую точку зрения. Тьфу, противно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      daqo30 52 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      АКМ-74У 56 минут назад

      Здесь ключевые слова "все происходит честно и открыто". Вот с этого и надо начинать в нашем футболе. И не только в футболе. И не только в спорте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +560

      Ивантеевец 1 час назад

      В НХЛ очень бы сильно удивились увидев фарм-клуб в одной лиге с основным клубом, коим "Сочи" и является для "Зенита". Если бы было как в НХЛ этот мертворожденный нахрен никому не нужный "Сочи" вылетел бы в 105 лигу с таким штрафом и санкциями, что про него даже в самой дремучей глуши бы никто бы никогда не слышал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13780

      bset 1 час назад

      Нам надо пример брать с Римской империи. Куда захотел отправить своего раба, туда он и поехал, и ни у кого не возникает вопросов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      neveldomha 1 час назад

      Сегодня даже за 8 лямов евро не очень то видно чтобы Месси задницу рвал за Барсу. Ну а на сборную положил он свой аргентинский Х.....
      А на счет противоречивой информации ....... дайте парню сыграть за основу с Локо, а дальше, по результату, можете сгноить его до конца сезона где хотите.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75282
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru