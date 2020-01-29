Sky Sports: Бергвейн сегодня перейдет в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с атакующим игроком ПСВ Стевеном Бергвейном. Трансфер должен состояться сегодня, 29 января, пишет Sky Sports.

Сумма сделки составит 25,6 миллионов фунтов стерлингов (+ бонусы). Бергвейном лондонцы хотят заменить ушедшего в «Интер» Кристиана Эриксена.