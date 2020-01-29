Sky Sports: Бергвейн сегодня перейдет в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с атакующим игроком ПСВ Стевеном Бергвейном. Трансфер должен состояться сегодня, 29 января, пишет Sky Sports.
Сумма сделки составит 25,6 миллионов фунтов стерлингов (+ бонусы). Бергвейном лондонцы хотят заменить ушедшего в «Интер» Кристиана Эриксена.
- Из-за переговоров Стевен отказался играть в последнем матче ПСВ против «Твенте».
- В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 16 матчей и забил 5 голов.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет шестым – вне зоны еврокубков.
Источник: Sky Sports