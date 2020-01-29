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Sky Sports: Бергвейн сегодня перейдет в «Тоттенхэм»

29 января 2020, 07:52

«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с атакующим игроком ПСВ Стевеном Бергвейном. Трансфер должен состояться сегодня, 29 января, пишет Sky Sports.

Сумма сделки составит 25,6 миллионов фунтов стерлингов (+ бонусы). Бергвейном лондонцы хотят заменить ушедшего в «Интер» Кристиана Эриксена.

  • Из-за переговоров Стевен отказался играть в последнем матче ПСВ против «Твенте».
  • В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 16 матчей и забил 5 голов.
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет шестым – вне зоны еврокубков.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие ПСВ Тоттенхэм Бергвейн Стевен
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