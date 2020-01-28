Радимов: «Кокорин будет играть за «Зенит-2»? Понятия не имею»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос о переводе форварда «Зенита» Александра Кокорина во вторую команду.
«Понятия не имею, не ко мне вопрос», – сказал Радимов.
- «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
- Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»