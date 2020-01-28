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  • Радимов: «Кокорин будет играть за «Зенит-2»? Понятия не имею»

Радимов: «Кокорин будет играть за «Зенит-2»? Понятия не имею»

28 января 2020, 15:46
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос о переводе форварда «Зенита» Александра Кокорина во вторую команду.

«Понятия не имею, не ко мне вопрос», – сказал Радимов.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1580218304
Он же капитан ! Он тебе нужен, а ты - не знаю.
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Hektor 84
1580237494
Буланов как за спартак то ты в захлеб молотишь, все знаешь. Кто кого, где и во сколько? Готов трепаться кто и как с кем поступил в спартаке. А тут как за зенит спросили сидит сопли жует. Ну не знаю вопрос не ко мне. Понятия не имеет. Ты то вообще в системе зенита работаешь? Или вам Миллер всем оч ко отполировал? Чтоб не умничали. А то ты , Семак и отчим агент трепались. Мюллер всех отключил и сразу все застроили.
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