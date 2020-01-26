Foot Mercato: Кавани прошел медосмотр для «Атлетико»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико».
Как утверждает Foot Mercato, 32-летний уругваец уже прошел медицинское обследование для мадридской команды.
По информации источника, сами клубы еще не договорились о трансфере. Ранее сообщалось, что «Атлетико» предлагал за форварда 15+3 миллиона, тогда как парижане хотят получить 20.
- Контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до июня 2020 года.
- В этом сезоне уругваец забил пять голов в 14 матчах.
Источник: Foot Mercato
Сайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.