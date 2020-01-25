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    Тарасов забил за «Рубин» в товарищеском матче со «Слованом»

    В турецком Белеке проходит товарищеский матч между «Рубином» и «Слованом».

    Счет в этой игре открыл полузащитник Дмитрий Тарасов, для которого этот гол стал дебютным в составе казанской команды.

    32-летний хавбек находится на просмотре в «Рубине» и пока не подписал контракт с клубом.

    Ассистировал Тарасову новичок казанцев Дарко Йевтич, купленный 22 января у «Леха» за 600 тысяч евро.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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