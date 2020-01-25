Тарасов забил за «Рубин» в товарищеском матче со «Слованом»

В турецком Белеке проходит товарищеский матч между «Рубином» и «Слованом».

Счет в этой игре открыл полузащитник Дмитрий Тарасов, для которого этот гол стал дебютным в составе казанской команды.

32-летний хавбек находится на просмотре в «Рубине» и пока не подписал контракт с клубом.

Ассистировал Тарасову новичок казанцев Дарко Йевтич, купленный 22 января у «Леха» за 600 тысяч евро.