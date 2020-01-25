Лэмпард: «Челси» нужно привлечь нового игрока в атаку»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о необходимости усилить атаку команды до закрытия зимнего трансферного окна.

«Нужно привлечь нападающего, нового игрока в атаку. У нас есть такой стимул. Последние игры показали это. Когда команда создает по 20 моментов за матч, но не забивает, все и так очевидно», – сказал Лэмпард.