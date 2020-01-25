Лэмпард: «Челси» нужно привлечь нового игрока в атаку»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о необходимости усилить атаку команды до закрытия зимнего трансферного окна.
«Нужно привлечь нападающего, нового игрока в атаку. У нас есть такой стимул. Последние игры показали это. Когда команда создает по 20 моментов за матч, но не забивает, все и так очевидно», – сказал Лэмпард.
- Основной форвард «Челси» Тэмми Абрахам 21 января получил травму, врезавшись в рекламные щиты во время матча с «Арсеналом».
- Приоритет лондонского клуба – аренда Эдинсона Кавани из «ПСЖ».
- Альтернативный вариант – Федор Чалов из ЦСКА, но за него «Челси» не готов платить требуемые 30 миллионов евро.
Источник: Goal.com