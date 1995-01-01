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    Лэмпард: «Челси» нужно привлечь нового игрока в атаку»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о необходимости усилить атаку команды до закрытия зимнего трансферного окна.

    «Нужно привлечь нападающего, нового игрока в атаку. У нас есть такой стимул. Последние игры показали это. Когда команда создает по 20 моментов за матч, но не забивает, все и так очевидно», – сказал Лэмпард.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      morfeo85 1 час назад

      Им нужно привлечь нового вратаря

      0
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      ...
      Рейтинг: +11230

      vladimir-7 > morfeo85 25 минут назад

      Напиши своё предложение Ф.Лэмпарду, а то может быть он не
      знает, каких игроков ему необходимо приобрести.

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