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Лэмпард: «Челси» нужно привлечь нового игрока в атаку»

25 января 2020, 08:36
5

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о необходимости усилить атаку команды до закрытия зимнего трансферного окна.

«Нужно привлечь нападающего, нового игрока в атаку. У нас есть такой стимул. Последние игры показали это. Когда команда создает по 20 моментов за матч, но не забивает, все и так очевидно», – сказал Лэмпард.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (5)
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morfeo85
1579932644
Им нужно привлечь нового вратаря
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серега кашин
1579941867
да хватит про чалова вбрасывать неправдоподобную информацию, его в челси при любом раскладе не будет тем более за 30 лямов
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Cules2013
1579943864
Кавани - это круто, то что надо сейчас.
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El_Chori
1580417874
Центрдефы нужны, дядя! Неужели ты не видишь, что с этими обезьянами играть нельзя
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