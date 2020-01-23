Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Express: «Челси» вернется к кандидатуре Чалова, если не сможет арендовать Кавани

Express: «Челси» вернется к кандидатуре Чалова, если не сможет арендовать Кавани

23 января 2020, 16:54
18

«Челси» может вернуться к рассмотрению кандидатуры форварда ЦСКА Федора Чалова в качестве возможного усиления.

Если лондонский клуб не договорится с «ПСЖ» об аренде нападающего Эдинсона Кавани на полгода, «Челси» вновь обратит внимание на Чалова, пишет Express.

«Челси» готов одолжить уругвайца за 5,9 миллионов евро. Чалова лондонцы смогут выкупить за 23 миллиона евро, утверждает издание.

  • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
  • Рыночная стоимость 21-летнего форварда – 16 миллионов евро.

Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

Источник: Express

Daily Express (Express) – ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
greck
1579789102
Чалов усиление для Челси?!....хм....оригинально.....
Ответить
серега кашин
1579789291
чалов для челси это не усиление, а его возможный переход по ходу дела вбросы агентов чтоб поднять цену и денег срубить
Ответить
bset
1579790424
Пора Чалову уже в Европу уезжать. Вот только в Челси ли... Если Абрамович от большой любви к русским футболистам и купит его, то вряд ли он сможет убедить Лэмпарда ставить его в состав.
Ответить
серега кашин
1579790940
где кавани агде чалов, они и рядом друг с другом не стоят
Ответить
Markelov373
1579792871
Предсказываю Чалов этот сезон будет доигрывать в России и даже знаю за какой клуб)))
Ответить
Derzkiy1
1579792942
Чалову 21 и потенциала больше чем у любого нападающего сборной России ! Вы чего на него гоните ? От Бревнятины в 30 лет рикошетить только начало в ворота ... он в 20 лучший бомбардир страны был .... Сейчас у ЦСКА не лучшие времена , даже если посмотреть на Головина как он играть начал ? Аршавин в свои годы даже и не мечтал так играть !
Ответить
Lesha VV
1579800169
Где Чалов , а где Кавани ? Более достойную кандидатуру не могут найти ?
Ответить
Nerlinger
1579804474
Тикнизяна пусть берут лямов 40 ...
Ответить
paracetamol
1579847614
Сравнили Чалова и Кавани! Гы..., гы, гы!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+