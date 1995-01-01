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    Express: «Челси» вернется к кандидатуре Чалова, если не сможет арендовать Кавани

    «Челси» может вернуться к рассмотрению кандидатуры форварда ЦСКА Федора Чалова в качестве возможного усиления.

    Если лондонский клуб не договорится с «ПСЖ» об аренде нападающего Эдинсона Кавани на полгода, «Челси» вновь обратит внимание на Чалова, пишет Express.

    «Челси» готов одолжить уругвайца за 5,9 миллионов евро. Чалова лондонцы смогут выкупить за 23 миллиона евро, утверждает издание.

    • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость 21-летнего форварда – 16 миллионов евро.

    Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

    Источник: Express

    Daily Express (Express) – ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4439

      серега кашин 18 минут назад

      чалов для челси это не усиление, а его возможный переход по ходу дела вбросы агентов чтоб поднять цену и денег срубить

      0
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      Рейтинг: +146

      greck 21 минуту назад

      Чалов усиление для Челси?!....хм....оригинально.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1486

      Бомбардиръ 37 минут назад

      Продать Федю, и точка.

      0
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