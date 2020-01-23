Express: «Челси» вернется к кандидатуре Чалова, если не сможет арендовать Кавани

«Челси» может вернуться к рассмотрению кандидатуры форварда ЦСКА Федора Чалова в качестве возможного усиления.

Если лондонский клуб не договорится с «ПСЖ» об аренде нападающего Эдинсона Кавани на полгода, «Челси» вновь обратит внимание на Чалова, пишет Express.

«Челси» готов одолжить уругвайца за 5,9 миллионов евро. Чалова лондонцы смогут выкупить за 23 миллиона евро, утверждает издание.

В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Рыночная стоимость 21-летнего форварда – 16 миллионов евро.

Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле