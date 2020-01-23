Журналист Скира: «Милан» отказал «Атлетико» и «Тоттенхэму» в аренде Пентека

«Атлетико» и «Тоттенхэм» пытались заполучить нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, мадридский и лондонский клубы делали запросы об аренде польского бомбардира, но получили отказ.

Итальянцы настаивают на полноценном трансфере 24-летнего футболиста за 28-30 миллионов евро.