Журналист Скира: «Милан» отказал «Атлетико» и «Тоттенхэму» в аренде Пентека

«Атлетико» и «Тоттенхэм» пытались заполучить нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, мадридский и лондонский клубы делали запросы об аренде польского бомбардира, но получили отказ.
Итальянцы настаивают на полноценном трансфере 24-летнего футболиста за 28-30 миллионов евро.
- В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
- Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (58,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.