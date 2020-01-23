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  • Журналист Скира: «Милан» отказал «Атлетико» и «Тоттенхэму» в аренде Пентека

Журналист Скира: «Милан» отказал «Атлетико» и «Тоттенхэму» в аренде Пентека

23 января 2020, 10:38

«Атлетико» и «Тоттенхэм» пытались заполучить нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, мадридский и лондонский клубы делали запросы об аренде польского бомбардира, но получили отказ.

Итальянцы настаивают на полноценном трансфере 24-летнего футболиста за 28-30 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
  • Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (58,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Атлетико Тоттенхэм Милан Пентек Кшиштоф
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