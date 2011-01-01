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    Журналист Скира: «Милан» отказал «Атлетико» и «Тоттенхэму» в аренде Пентека

    «Атлетико» и «Тоттенхэм» пытались заполучить нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, мадридский и лондонский клубы делали запросы об аренде польского бомбардира, но получили отказ.

    Итальянцы настаивают на полноценном трансфере 24-летнего футболиста за 28-30 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (58,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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