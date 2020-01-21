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  • Кержаков: «Кокорин – хорошее усиление для «Сочи». Александр получит там больше игровой практики, чем в «Зените»

Кержаков: «Кокорин – хорошее усиление для «Сочи». Александр получит там больше игровой практики, чем в «Зените»

21 января 2020, 15:36
2

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Кокорин получит игровую практику, видимо, главный тренер считает, что в «Сочи» Александр получит ее больше, чем в «Зените». Думаю, это будет хорошее усиление для команды. «Сочи» будет играть сильнее после того, как в команде будет выступать Александр», – сказал Кержаков.

  • Во вторник «Сочи» арендовал форварда до конца сезона.
  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кержаков Александр Кокорин Александр
Комментарии (2)
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kyrja
1579628922
почему больше? семак возьмет и будет его ставить каждый матч....
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polt
1579635977
Кержаков, а ты проститутка... И мнения главного тренера и тем более Кокорина здесь ни кого не интересовало, на них просто наплевали.
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