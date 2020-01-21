Кержаков: «Кокорин – хорошее усиление для «Сочи». Александр получит там больше игровой практики, чем в «Зените»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Кокорин получит игровую практику, видимо, главный тренер считает, что в «Сочи» Александр получит ее больше, чем в «Зените». Думаю, это будет хорошее усиление для команды. «Сочи» будет играть сильнее после того, как в команде будет выступать Александр», – сказал Кержаков.