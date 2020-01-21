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    Тиль: «Мне Кононов как человек понравился. У него не было перепадов настроения в зависимости от результата»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлением о бывшем тренере команды Олеге Кононове.

    «Если бы я знал, почему идеи Кононова не были воплощены на поле, постучал бы в его кабинет, зашел и сказал. Но в непредсказуемости и есть очарование футбола. Никогда нельзя заранее сказать, что фаворит точно выиграет у аутсайдера. Это не теннис, где можно прогнозировать победу Джоковича или Медведева. Футбол состоит из множества факторов, каждый из которых влияет на результат.

    Мне он понравился как человек, у нас были хорошие отношения. С командой Кононов вел себя достаточно нейтрально, сдержанно – у него не было перепадов настроения в зависимости от результата», – сказал Тиль.

    • Кононов возглавлял красно-белых с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.
    • Сейчас «Спартак» тренирует Доменико Тедеско.

    Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22675

      gol_kak_sokol 2 минуты назад

      С чего бы это журналюги пристают к спартаковским игрокам с распросами о Конане ?
      Ловят рыбку в мутной водичке, пора уже вперед смотреть.

      0
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      Рейтинг: +11315

      vka1970 1 час назад

      Хороший человек это не профессия.
      Его приглашали в клуб тренером, что должно быть очевидно.

      1
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      Рейтинг: +21515

      oyabun 1 час назад

      То что Кононов культурный и воспитанный человек, это очевидно. Но к сожалению не эти тренерские качества выдают желаемый результат. Порой необходимо и накричать и обматерить чтобы мотивировать команду на победу. Чрезмерная порой эмоциональность Тедеско, как мне кажется, в этом плане лучше действует на игроков.

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