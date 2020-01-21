Тиль: «Мне Кононов как человек понравился. У него не было перепадов настроения в зависимости от результата»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлением о бывшем тренере команды Олеге Кононове.

«Если бы я знал, почему идеи Кононова не были воплощены на поле, постучал бы в его кабинет, зашел и сказал. Но в непредсказуемости и есть очарование футбола. Никогда нельзя заранее сказать, что фаворит точно выиграет у аутсайдера. Это не теннис, где можно прогнозировать победу Джоковича или Медведева. Футбол состоит из множества факторов, каждый из которых влияет на результат.

Мне он понравился как человек, у нас были хорошие отношения. С командой Кононов вел себя достаточно нейтрально, сдержанно – у него не было перепадов настроения в зависимости от результата», – сказал Тиль.

Кононов возглавлял красно-белых с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Сейчас «Спартак» тренирует Доменико Тедеско.

Шюррле: «Кононов – очень хороший человек. В «Спартаке» понимали, какой футбол он пытается строить»