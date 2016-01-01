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    Конов – о Кокорине: «Быстро примета о первом голе «Зенита» в межсезонье сработала»

    Журналист Василий Конов прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

    «А ведь как быстро примета сработала!» – написал Конов в телеграме. По его словам, зенитовские «старожилы» говорят, что раньше в команде была примета, согласно которой игрок, забивший первый гол в первом товарищеском матче межсезонья, проведет плохой сезон или даже первым уйдет из клуба.

    «Прошлой зимой вроде Ригони первым зимой забил?» – отметил Конов.

    • Шесть дней назад Кокорин забил первый гол петербургской команды в 2020 году в двухстороннем матче на сборе в Катаре.
    • Во вторник «Сочи» арендовал форварда до конца сезона.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6607

      mihail200606 1 час назад

      Так это и не межсезонье было в прямом смысле этого слова .. А перерыв между кругами..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +553

      ZENIT****** 2 часа назад

      Ну это ещё вилами по воде. Будем поглядеть.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11637

      Garrincha58 > ZENIT****** 1 час назад

      а что тут поглядеть и так всё ясно большая карьера Кокорина закончилась так и не начавшись, он сам виноват

      1
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      ...
      Рейтинг: +553

      ZENIT****** > Garrincha58 1 час назад

      Ну по идее всё будущее зависит от него(в большей степени).Если игра попрёт,и палки в колёса вставлять не будут,,,вот и поглядим.

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