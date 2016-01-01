Конов – о Кокорине: «Быстро примета о первом голе «Зенита» в межсезонье сработала»

Журналист Василий Конов прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«А ведь как быстро примета сработала!» – написал Конов в телеграме. По его словам, зенитовские «старожилы» говорят, что раньше в команде была примета, согласно которой игрок, забивший первый гол в первом товарищеском матче межсезонья, проведет плохой сезон или даже первым уйдет из клуба.

«Прошлой зимой вроде Ригони первым зимой забил?» – отметил Конов.