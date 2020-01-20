Крал: «Если скауты «Ньюкасла» наблюдают за мной – пусть. Это еще ничего не значит»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал интерес со стороны английских клубов.

— Читал эти новости, но агент мне ничего не говорил. А у меня хороший агент, он все сообщает! Как только появляется предложение, тут же звонит мне. В этот раз не позвонил. Значит, и говорить пока не о чем. Если скауты «Ньюкасла» наблюдают за мной – пусть. Думаю, на этом уровне скауты больших клубов наблюдают за кучей футболистов. Это еще ничего не значит.

— Ваш агент Карол Кисел мог в свое время оказаться в «Зените». Его связи с Россией помогли в переходе?

— Возможно! Вообще Карол знает меня с 14 лет. Он помог перейти в «Славию», он же предложил вариант со «Спартаком». Сказал, что это шаг вперед.

— Но следующий шаг — Англия?

— Англия — это маленькая мечта. Вот только для переезда туда надо быть готовым. Нельзя уезжать в Англию сырым. Вряд ли прямо сейчас я к этому готов. Может, буду готов через 4-5 месяцев, и если поступит предложение, которое устроит меня и «Спартак», поговорим об этом.

— Был в «Спартаке» такой игрок Квинси Промес, его каждые полгода спрашивали: когда уедете в Европу? Он отвечал: когда что-то выиграю со «Спартаком». Вы перед собой какие задачи ставите?

— Мой контракт рассчитан на пять лет, мне здесь нравится и я сейчас полностью сосредоточен на работе. Если у меня получится в «Спартаке», если команда будет побеждать, не исключаю, что выполню контракт до конца и заключу новый еще на пять лет. Почему нет? Конечно, я хочу завоевать трофеи со «Спартаком». Хочу играть в Лиге чемпионов. Кстати, у нас есть шанс взять титул уже в ближайшее время — мы ведь еще боремся за Кубок! Это отличная мотивация, – сказал Крал.

Крал ранее заявлял, что мечтает выступать в АПЛ.

«Спартак» купил 21-летнего игрока летом у «Славии» за 12 миллионов евро.

В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Агент Крала: «Алексом интересуется «Ньюкасл»? Да, многие команды, особенно в АПЛ, следят за ним»