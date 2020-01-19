Серия А. «Милан» обыграл «Удинезе» благодаря голу Ребича в компенсированное время

В матче 20-го тура Серии А «Милан» обыграл «Удинезе» – 3:2.

Дублем в составе миланцев отметился нападающий Анте Ребич. Благодаря этой победе «Милан» поднялся на восьмое место. «Удинезе» остался на 13-й строчке в таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Милан – Удинезе – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ларсен, 6; 1:1 – Ребич, 48; 2:1 – Эрнандес, 72; 2:2 – Лазанья, 85; 3:2 – Ребич, 90.

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