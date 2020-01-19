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    Серия А. «Милан» обыграл «Удинезе» благодаря голу Ребича в компенсированное время

    В матче 20-го тура Серии А «Милан» обыграл «Удинезе» – 3:2.

    Дублем в составе миланцев отметился нападающий Анте Ребич. Благодаря этой победе «Милан» поднялся на восьмое место. «Удинезе» остался на 13-й строчке в таблице.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Милан – Удинезе – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ларсен, 6; 1:1 – Ребич, 48; 2:1 – Эрнандес, 72; 2:2 – Лазанья, 85; 3:2 – Ребич, 90.

    Календарь Серии А

    Таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2020 16:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9191

      Cules2013 4 часа назад

      Я матчи Милана редко смотрю, только всякие дерби, вроде с Юве или Лацио, чтобы было не скучно, но при всех печальных результатах, прямо плохой игры я не видел ни разу. Может я так попадаю?

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      Рейтинг: +1146

      Mister_Tomsk 7 часов назад

      у милана есть все шансы за лч еще цепануться

      0
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      Рейтинг: +17907

      Боцман59rus > Mister_Tomsk 7 часов назад

      от Ромы минус 10, за первый круг, судя по игре разрыв увеличится.
      - А позорится в ЛЧ, пропуская 24 за первый круг, вряд ли стоит))

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      Рейтинг: +1146

      Mister_Tomsk > Боцман59rus 6 часов назад

      От Атланты) До Ромы как до китая пешком)

      0
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      Рейтинг: +17907

      Боцман59rus > Mister_Tomsk 6 часов назад

      4. Аталанта 19 10 5 4 35
      5.Рома 19 10 5 4 35
      -------------------------------------------------

      1
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      Рейтинг: +9213

      DeStar 7 часов назад

      второй тайм круто) удинизе мог и победить, но и милан боролся и победу также заслужил

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